Piazza Affari, cosa attendersi nel mese di gennaio 2017

Dopo aver terminato il mese di dicembre con un rimbalzo impressionante (FTSEMib +13,4%), Piazza Affari ha iniziato il 2017 con una seduta positiva.



LEGGI ANCHE: FTSEMib: +13,61% a dicembre 2016

Gli esperti di Intermonte Advisory e gestione hanno segnalato che il mese in corso è statisticamente positivo: 12 mesi di performance positiva negli ultimi 19 anni (ma solo 4 negli ultimi 10).

Intermonte Advisory e gestione ha evidenziato che la reazione positiva del mercato all’esito apparentemente negativo del referendum costituzionale italiano sembra confermare che, almeno nel breve, conti più il posizionamento (in questo caso molto negativo) dell’evento stesso. “Ci sembra una reazione nel complesso matura, che privilegia il contesto generale al singolo evento”, hanno aggiunto gli esperti.

Intermonte Advisory e gestione ritiene che ci possa essere una finestra di opportunità per mettere a segno una buona performance nei primi mesi dell’anno in cui il rischio politico sarà meno presente.

Il rischio politico esiste ma sembra fare meno paura; il terrorismo può essere il «cigno nero».

La lezione del 2016 è stata quella di un rischio politico che in realtà nelle principali occasioni elettorali (Brexit, Trump e referendum italiano) è stata una gigantesca opportunità di acquisto. Non vogliamo minimizzare il rischio legato a eventi elettorali del 2017 (elezioni in Francia, Germania e prima o poi anche in Italia probabilmente) ma ci sembra che conti più il contesto macro (ripresa globale) rispetto all’evento specifico.

In ogni caso i rischi dovrebbero essere concentrati più da maggio in avanti, e comunque non ci aspettiamo un risultato eclatante per il M5S.

Per l’Italia invece temiamo un qualche attentato spettacolare che possa invertire il flusso virtuoso di turismo di cui abbiamo goduto per tutto il 2016.

Le banche potrebbero tornare a fare utili

Anche nel 2017 la performance del mercato italiano dipenderà dai titoli del settore finanziario e soprattutto dalle banche. Lo scenario fondamentale (crescita prestiti, leggero miglioramento degli spread, costi ancora in calo) dovrebbe migliorare, anche se l’aumento di Unicredit previsto a febbraio potrebbe tuttavia fiaccare gli appetiti nel breve. Passata la nottata degli aumenti di capitale e con un mercato delle sofferenze finalmente ben funzionante (grazie anche alle novità normative) il settore potrebbe fare bene. Inoltre, il comparto bancario, e il mercato italiano tutto, potrebbero beneficiare del decreto salva banche; in attesa dei dettagli, questo dovrebbe abbassare il rischio percepito sul settore.



Valutazioni attraenti, ma occhio a contrazione dei multipli in un contesto di tassi al rialzo.

Il mercato italiano è cheap rispetto sia ai peers, in quanto offre una crescita maggiore sul 2017, che alla sua storia. In un contesto di tassi globali al rialzo, sono tipicamente i titoli/settori con i multipli più alti (ovvero i winner del QE) quelli più a rischio. Vediamo un minore appeal dei titoli a alto dividendo mentre ci piacciono le società che uniscono crescita dei dividendi a potenziale di rialzo stime (finanziari, settore oil). Infine, uno scenario con costo del debito più alto può rallentare l’M&A.