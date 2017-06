Petrolio tra scorte e Qatar

Non ci sono notizie in grado di far salire il prezzo di questa materia prima, nel 2017: né gli accordi OPEC sui tagli alla produzione, né le tensioni geopolitiche internazionali

di Valter Buffo

8 giu 2017 ore 08:46

In attesa di sapere del Triplete di oggi (Recce’d ne ha scritto, ieri mattina, su SoldiOnline.it) oggi voltiamo lo sguardo verso il petrolio, che proprio ieri ha fatto segnare un nuovo forte ribasso a 46 dollari sul mercato Nymex. Come vedete di seguito il petrolio è tornato proprio ieri ai minimi del 2017, già fatti segnare a maggio.

Fonte: Marketwatch.com

Non ci sono notizie in grado di far salire il prezzo di questa materia prima, nel 2017: né gli accordi OPEC sui tagli alla produzione, né le tensioni geopolitiche internazionali. Neppure quelle che toccano direttamente i Paesi Arabi, al contrario di quanto era sembrato in un primissimo momento:

The diplomatic clash between Qatar and three Arab allies flared regional tensions and caused oil prices to jump. For OPEC, it’s likely to remain business as usual. Saudi Arabia and three other Arab countries severed most diplomatic and economic ties to Qatar to punish the nation for its links with Iran and Islamist groups. Although most of the countries involved are members of the Organization of Petroleum Exporting Countries, the stand-off is seen posing little threat to the group’s initiative to re-balanceworld oil markets by cutting production.

Eppure, la guerra-NON-guerra con iI Qatar non è una cosa da poco, e non solo dal punto di vista delle materie prime: e noi italiani lo sappiamo bene, visti gli ingentissimi investimenti dal Qatar affluiti proprio su Società in Italia. Un'ulteriore conferma è arrivata poi ieri, con il declassamento del debito del Qatar.

The windfall from being the world’s largest exporter of liquefied natural gas has allowed Qatar to amass about $335 billion of investments around the world through its sovereign wealth fund. Now, a diplomatic spat with neighboring countries threatens to hamper the Qatar Investment Authority’s ability to continue making headline-grabbing global deals. The disagreement marks an unprecedented low in the relationship between the Arab nations, and for relations in the six-nation Gulf Cooperation Council in particular. It’s a stark reminder to investors of the potential volatility and geopolitical risks associated with the region, at a time when markets like Saudi Arabia and Egypt are intensifying efforts to lure foreign cash.

Quindi, va tenuto in grande rilievo il fatto che NON è sufficiente un fatto di questa portata per ridare energia al petrolio, che invece di muovere al rialzo va al ribasso anche questa settimana. Nella recente dinamica del petrolio noi di Recce’d vediamo, come già spiegato in precedenza, i riflessi di fattori finanziari (il “posizionamento” degli investitori) molto più importante sia dei fattori legati a domanda ed offerta, sia dei fattori geopolitici.

CONCLUSIONE: La crisi geopolitica intorno al Qatar non è stata sufficiente a far ripartire il petrolio: che cosa è che muove le materie prime, in questo 2017?

Fonte: BBG



