Perché le borse europee battono Wall Street?

L’orgoglio ipertrofico di noi europei, ci porta ad attribuire la bella sovraperformance in essere da dieci mesi a questa parte, ad una serie di fattori

di Gaetano Evangelista

18 mag 2017 ore 10:06

L’orgoglio ipertrofico di noi europei, ci porta ad attribuire la bella sovraperformance in essere da dieci mesi a questa parte, ad una serie di fattori: le incertezze negli Stati Uniti portate dall’amministrazione Trump, il possente stimolo della BCE di Draghi, una crescita economica obiettivamente da alcuni trimestri più consistente e convincente di quella degli Stati Uniti; e, in ultima analisi, un flusso di dati macro sistematicamente migliori delle aspettative. L’esatto opposto di quanto si sperimenti in USA.

Ognuna di queste spiegazioni coglie un aspetto rilevante, ma la sensazione che nessuno di essi sia decisivo. Donald Trump ha fatto della retorica muscolare il suo cavallo di battaglia. I mercati finanziari si erano orientati a favore di una ripartenza del dollaro, sulla scia di aumenti dei tassi che si sarebbero resi tanto brutali quanto inevitabile, sulla scorta del solco nelle finanze pubbliche che sarebbe stato generato dall’aumento degli stanziamenti in infrastrutture e Difesa. Così non è stato, per il momento.

Dunque abbiamo assistito ad un declino del dollaro, che ha zavorrato Wall Street, rispetto agli altri listini mondiali. In modo spettacolare.







Nella figura in alto il Dollar Index (linea verde, ovviamente, scala di sinistra) tende a confondersi con il rapporto fra S&P500 e MSCI World ex USA (linea blue), tanto sono somiglianti le due misure. Si potrebbe argomentare che un biglietto verde fiacco aiuti l’export americano e possa stimolare le multinazionali quotate sui listini americani. La realtà è opposta: la borsa americana sovraperforma quando il dollaro è pimpante – dopotutto quella americana è un’economia abbastanza “chiusa”.

Quando invece il dollaro perde terreno, come è occorso definitivamente da marzo in poi, la borsa americana fa fatica, e soccombe davanti a quelle europee. Malgrado in quest’ultimo caso un cambio forte.

Per sapere dunque fino a quando Wall Street resterà appannata, basterà stabilire quando cesserà la svalutazione del dollaro. Moriremo cambisti…

