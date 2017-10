Perché comperare l’Europa?

Negli ultimi mesi molti consigliano di preferire l'Europa a Giappone o USA. Ma le ragioni alla base di questi consigli sono valide? Solide?

di Valter Buffo

20 ott 2017 ore 08:45

Chi non ha letto, almeno dieci volte, negli ultimi tre mesi, che in Borsa “è meglio comperare l’Europa ed il Giappone”? La ragione? “Sono rimasti indietro”, oppure “costano meno della Borsa USA”. A voi, sembrano ragioni valide? Solide? Ragionate in questo modo, se dovete investire in un immobile? Noi diciamo di no: non è un modo valido per valutare gli investimenti.

L’esordio della stagione delle trimestrali di ieri, con colossi del calibro di Philips ed Unilever, Roche e Zurich, Pernod e tanti altri, ne è stato una piena conferma. E’ sicuramente utile per chi investe non perdere di vista i dati, anche nelle fasi nelle quali l’euforia è clamorosa e la volatilità all’apparenza è morta, come si racconta nel primo dei due grafici sotto.

Ed allora guardiamo ad dati, con la tabella più in basso:

La stima per la crescita degli utili nel trimestre appena concluso sta oggi al 4,5% anno-su anno

Che corrisponde a 76 miliardi di euro di utili stimati nel trimestre, contro i 73,3 dello stesso trimestre 2016

Dei 3,3 miliardi di aumento, ben 2,6 sono da attribuire al settore Energia

Tolto quel settore, il miglioramento si riduce quindi a 0,9 miliardi, su un totale di circa 69 miliardi

Siamo quindi allo 1,4% anno-su-anno

Tornando al dato complessivo, va detto che nello stesso trimestre del 2016 fu registrato un calo, di circa il 5%

Quindi: oggi gli utili delle Società in Europa sono allo stesso livello, in euro di due anni fa

Se togliamo la poca inflazione, si finisce sotto zero

Mentre le Borse sono, più o meno, più alte del 20-25%

Come si potrebbe risolvere, questo... mistero? Perché, come mai, è l’Europa il posto migliore per investire? Basandosi su che cosa? “Meditate, gente, meditate”.

CONCLUSIONE La crescita degli utili delle società europee, negli ultimi 24 mesi, è stata pari a 0.

