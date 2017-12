Oro, dollaro USA e inflazione globale

La settimana scorsa il dollaro USA ha messo insieme il più ampio rialzo settimanale del 2017, proprio nella medesima settimana in cui l’oro faceva segnare il più ampio ribasso settimanale del 2017

di Valter Buffo

11 dic 2017 ore 10:17

Il contrasto è forte: la settimana scorsa il dollaro USA ha messo insieme il più ampio rialzo settimanale del 2017, proprio nella medesima settimana in cui l’oro faceva segnare il più ampio ribasso settimanale del 2017. Visto che, nei prossimi giorni, si parlerà moltissimo sia di inflazione, sia di Banche Centrali, ci sembrava opportuno ripartire dai due dati qui sopra, per fare il punto su due asset (ovvero l’oro ed il cambio del dollaro USA) che sono sempre direttamente influenzati dagli altri e dai bassi del RISK ON. Perché, ricordatelo bene, siamo tutt’ora nel clima di RISK ON – RISK OFF che domina sui mercati finanziari da almeno 20 anni, e che ha già prodotto i danni grafi che ognuno di noi ha toccato con mano (altri danni sono in arrivo).

Rimanendo alla stretta attualità, non è una sorpresa vedere l’oro indebolirsi quando il dollaro sale, perché appunto in dollari viene scambiato l’oro: ma è il caso di sottolineare come nel 2017 il dollaro (contro TUTTE le previsioni) si sia molto indebolito (in basso nel primo grafico) mentre l’oro NON si è rafforzato in eguale misura. Anzi, il prezzo in dollari dell’oro è rimasto, di fatto, fermo: schiacciato da una morsa che da un lato ha l’aumento del costo del denaro (che penalizza l’oro, ovviamente) e dall’altro l’euforia delle Borse, che riduce il valore dell’oro come bene rifugio.

La nostra posizione operativa oggi resta LONG oro e neutrale sul dollaro USA, una valuta che presenta rischi non gestibili, in un contesto dominato da rischi geopolitici enormi, non quantificabili e per questo non gestibili, e che in aggiunta potrebbe subire anche contraccolpi non quantificabili da una fase di RISK OFF sui mercati finanziari, fase che noi vediamo avvicinarsi rapidamente per ragioni che Recce’d ha illustrato la settimana scorsa in SoldiOnline.it. Momenti come quello della settimana scorsa (secondo grafico qui sotto) per noi sono quindi fasi in cui valutare un ingresso)

Nel daily dedicato ai Clienti, The Morning Brief, di oggi 11 dicembre 2017, abbiamo trattato i seguenti temi:

Anche durante questo weekend, c’è solo il Bitcoin a dominare nei titoli di quotidiani e telegiornali in tv Il dato per gli occupati ed i salari di venerdì 8 dicembre negli Stati Uniti NON ha modificato questa situazione: lo potrà fare in settimana il dato per le vendite al dettaglio? Nonostante il rimbalzo, l’indice di Shanghai resta anche stamattina sotto 3300 punti SEZIONE L'OPERATIVITA' questa settimana sul piano operativo ci occupiamo di gestione di portafoglio quando i mercati finanziari sono in una fase RISK ON – RISK OFF SEZIONE L'ANALISI il tema della nostra Analisi sarà l’inflazione, nella settimana nella quale tutte le grandi economie pubblicano i dati aggiornati

