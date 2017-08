Millennials: focalizzarsi sull’energia!

La generazione dei Millenials (coloro che hanno meno di 30 anni) portarà nuove opportunità di investimenti sui mercati finanziari?

Per gli analisti del Credit Suisse la risposta a questa domanda è affermativa, considerando che i valori di questa generazione sono destinati a diventare la norma.

In particolare, secondo gli esperti il fatto che i Millennials attribuiscano grande importanza a temi come l’energia pulita sta spalancando nuove opportunità d’investimento, come evidenziato nell'analisi seguente.

Circa il 50% della popolazione mondiale – i cosiddetti Millennials – ha meno di 30 anni e i valori di questa generazione sono destinati a diventare la norma. Si tratta di una generazione connessa e realmente globale, che prova un senso di responsabilità collettiva e attenzione per il modo in cui le proprie azioni incidono sul mondo.

Energie rinnovabili essenziali per risolvere i problemi legati al riscaldamento globale

Le energie rinnovabili comprendono molte tecnologie diverse, quali biocarburanti, energia solare, eolica, geotermica, idrica e altre fonti, e tra queste energie il solare e l’eolico offrono ottime prospettive. In questo contesto, riteniamo che le società coinvolte nella produzione di sistemi per le energie rinnovabili o di energia da fonti rinnovabili siano in posizione ideale. Le installazioni a energie rinnovabili beneficiano soprattutto del calo dei costi. Secondo le stime di Bloomberg, i costi per l’energia solare ed eolica potrebbero diminuire rispettivamente di oltre il 66% e del 47% entro il 2040. Si prevede che entro il 2023 l’energia solare ed eolica onshore diventerà competitiva con i nuovi impianti a gas negli USA. Il 2016 è stato l’anno record per le installazioni eoliche e solari (con un incremento complessivo di 130 gigawatt (GW)), ma Bloomberg prevede progressive aggiunte di circa 450 GW tra il 2016 e il 2019 (solare: 260 GW, eolico: 189 GW). Le prospettive sul più lungo termine sono ancora più interessanti. Le previsioni per i nuovi investimenti in energia eolica e solare si attestano complessivamente a circa seimila miliardi di USD tra adesso e il 2040, sospingendo la capacità installata per le energie rinnovabili (eolico onshore + solare) a oltre 8x a livello globale nei prossimi 25 anni.

L’accumulo di energia diventa più importante

Uno dei maggiori problemi delle energie rinnovabili è la volatilità della fornitura di energia, che incide sulla gestione elettrica e causa l’instabilità della rete. Pertanto i sistemi di accumulo di energia (ESS) diventano essenziali per l’incremento dell’adozione di energie rinnovabili. Attualmente esistono vari tipi di sistemi di accumulo, come batterie allo stato solido, batterie a flusso, pompaggio idroelettrico e altri. Rileviamo tuttavia numerose opportunità per le batterie a stato solido, in particolare a ioni di litio (Li-ion), grazie al rapido calo dei rispettivi costi. L’ultimo veicolo di Tesla, la Model 3, viene offerto a un prezzo molto interessante di USD 35’000. Ciò è stato reso possibile grazie a un riduzione attesa dei costi delle batterie del 35%. Bloomberg prevede un aumento della capacità di accumulo di energia globale (batterie) di 15 volte nei prossimi sette anni.