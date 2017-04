Mercato italiano e dividendi: una rapporto vincente?

Investire sui titoli ad alto dividendo di Piazza Affari è una strategia vincente? Quali sono le condizioni ed i titoli su cui concentrarsi? Esiste una stagionalità favorevole a questo stile di investimento? Se lo sono chiesto i gestori di Intermonte Advisory e Gestione, arrivando a conclusione che per questo approccio esiste una stagionalità favorevole del mercato italiano nei mesi di maggio e giugno, periodo in cui tipicamente si concentra il grosso dello stacco dividendi. In questo stesso periodo, una strategia di investimento sui cosiddetti “dividend aristocrats” italiani offre dei risultati statisticamente positivi, con giugno che risulta essere il miglior mese.

Ecco il report dei gestori di Intermonte Advisory e Gestione:

Si avvicina la stagione dei dividendi

Analizzando il campione delle prime 70 società italiane per capitalizzazione, la borsa italiana dovrebbe distribuire circa Eu16.5mld di dividendi di competenza 2016, pari a un dividend yield del 3.1%. Tale ammontare è simile a quanto pagato nel 2016 sui dividendi di competenza dell’esercizio precedente, prevalentemente per il venire meno dei dividendi di Unicredit e di qualche altra società minore. Il grosso di questo staccio dividendi si concentrerà nei mesi di maggio e giugno.

Secondo le stime di consensus, il monte dividendi dovrebbe crescere del 10% circa all’anno nei prossimi 2 anni ed il dividend yield salire al 3.8% nel 2018, offrendo un interessante spread rispetto al rendimento del BTP decennale oggi intorno al 2.3%.

Mercato italiano: monte dividendi e dividend yield atteso (fonte: Factset)

In questo report ci siamo concentrati su come e se investire su titoli ad alto dividendo in Italia sia una strategia vincente, su quali siano le condizioni ed i titoli su cui concentrarsi e se esiste una stagionalità favorevole a questo stile di investimento, in particolare a cavallo dei mesi in cui tipicamente si concentra il grosso della distribuzione dividendi.

Un confronto con quello che succede in Europa

In Europa, così come negli USA, investire su società che pagano dividendi interessanti ed in crescita continua nel tempo è uno stile di investimento piuttosto diffuso. Sono i cosiddetti titoli “dividend aristocrats”, ovvero l’élite delle società più affidabili come ritorno per azionisti sotto forma di dividendo.

Esistono infatti numerosi ETF che replicano diversi panieri di “dividend aristocrats” sia italiani che europei. Ai nostri fini, abbiamo preso uno dei più diffusi ETF su titoli europei e ne abbiamo confrontato la performance relativa rispetto all’indice Eurostoxx 50.

Dal grafico qui sotto sembra esserci una discreta stagionalità della sovraperformance dei dividend aristocrats nel periodo in cui si concentrano i pagamenti di dividendo (tra aprile e settembre), segno che gli investitori tendono ad apprezzare questo stile di investimento proprio a ridosso dello stacco dividendi.



ETF SPDR Euro Dividend Aristocrats performance relativa vs indice Eurostoxx 50 (fonte: Bloomberg)

E in Italia? Andiamo intanto a selezionare i migliori dividend aristocrats italiani

I criteri utilizzati più comunemente per individuare i c.d. dividend aristrocats (ovvero le società che ogni anno hanno almeno mantenuto il dividendo invariato rispetto all’anno precedente) risultano essere purtroppo troppo restrittivi per il mercato italiano, se misurato negli ultimi 10 anni. Analizzando infatti i primi 70 titoli, ne troviamo solo 4 che rispecchiano queste caratteristiche: Atlantia, Recordati, Hera e Diasorin.

E’ vero però che l’orizzonte temporale analizzato è fortemente penalizzato dalla crisi finanziaria del 2008-2009, anni in cui la stragrande maggioranza delle società ha tagliato i dividendi a fronte anche di un crollo del prezzo delle azioni, per poi farli ricrescere negli anni successivi.

Volendo quindi trovare una definizione un po’ più allargata, che consenta una analisi su un portafoglio più diversificato, abbiamo utilizzato i seguenti criteri di selezione per i nostri dividend aristrocrats italiani:

abbiamo selezionato le società italiane attualmente quotate con capitalizzazione superiore ai 2 miliardi di euro (per evitare problemi di liquidità)

il periodo di osservazione è di 10 anni (dal 2006 al 2016). I titoli quotati dopo il 2006 non sono stati presi in considerazione

abbiamo considerato le società che a fine anno avevano un dividend yield almeno uguale a quello dell’anno precedente

Seguendo questi criteri, abbiamo individuato 20 titoli che rispecchiano le caratteristiche di cui sopra, che sono elencati nella tabella qui sotto.



Titoli “dividend aristocrats” italiani (fonte: Intermonte Advisory su dati Factset)

Il panel è composto prevalentemente da utilities/società di servizi (8 titoli su 20) e ben rappresentato è anche il comparto del risparmio gestito e farma (2 titoli ciascuno).

Come si sono comportati i dividend aristocrats italiani?

Dato che non esistono ETF specifici sul mercato italiano che investano nel segmento dei dividend aristocrats, abbiamo creato 2 portafogli composti dai titoli selezionati con i criteri di cui sopra. Visto il peso preponderante di Eni (che rappresenta quasi il 20% della capitalizzazione totale del paniere) abbiamo creato un portafoglio che comprende tutti i titoli del paniere, ed uno invece senza Eni.

Confrontando la performance relative di questi 2 portafogli rispetto all’indice principale FTSE MIB evidenziamo che:

- Negli ultimi 10 anni entrambi i portafogli hanno battuto l’indice principale FTSE MIB. In particolare, la performance del portafoglio ex-Eni è stata molto superiore (+35% vs indice rispetto a +10% del portafoglio cum-Eni)

- C’è una stagionalità ricorrente (evidenziata dalle linee blu e verdi) che evidenzia una performance relativa positiva nei 3 mesi che vanno da aprile a giugno di ogni anno, in cui si concentra il grosso del pagamento dei dividendi. In particolare, per il portafoglio ex-Eni questa stagionalità ha funzionato in 4 degli ultimi 5 anni



Performance del paniere di titoli “dividend aristocrats” italiani vs FTSE MIB (fonte: Intermonte Advisory su dati Factset)

La nostra analisi empirica sulla performance dallo stacco dividendi

Il passo successivo è stato quello di verificare se e in che misura i titoli dividend aristocrats beneficiano di maggiore interesse da parte del mercato immediatamente dopo lo stacco dividendi.

I criteri della nostra analisi sono i seguenti:

Abbiamo preso come riferimento il panel dei dividend aristocrats precedentemente individuati

Per ciascuno di questi abbiamo individuato le date di stacco dividendi degli ultimi 5 anni

Ci siamo concentrati sui mesi di maggio e giugno, che sono quelli decisamente più significativi come concentrazione di dividendi pagati al mercato

Abbiamo preso il prezzo dei titoli il giorno di stacco dividendi e confrontato la performance del titolo con quella del mercato nei 10 e 20 giorni successivi

Obbiettivo di questa analisi è cercare di evidenziare se i titoli ad alto dividendo beneficiano di un interesse maggiore da parte degli investitori immediatamente dopo lo stacco dividendo, e se gli stessi recuperano parte del dividendo staccato.

Le evidenze sono riportate nella tabella qui sotto, che mostra come mediamente il 60% dei dividend aristocrats abbiano offerto delle performance relative positive rispetto all’indice nei 20 giorni successivi allo stacco, percentuale che scende al 50% nei 10 giorni successivi (ma la media sale al 60% se escludiamo il dato del 2013).

Più in generale, lo stacco dividendi del mese di giugno è quello che offre più soddisfazioni, con il 67% di titoli dividend aristocrats che battono l’indice nei 10 giorni successivi lo stacco dividendi (o ben l’80% se escludiamo il dato del 2013).

All’interno del panel, i titoli che sono significativamente sopra la media (e che quindi battono il mercato con maggiore costanza nei periodi indicati) sono Atlantia, Banca Generali, Banca Mediolanum, Recordati, Generali e Intesa risparmio.



Percentuale di dividend aritocrats con performance relativa vs FTSE MIB positiva nel rispettivo orizzonte temporale successivo allo stacco (fonte: Intermonte Advisory su dati Factset)

Conclusioni di investimento: al mercato piacciono i dividend aristocrats nel periodo di stacco dividendi!

Il mercato italiano si avvicina alla stagionale distribuzione di dividendi, che si concentra prevalentemente nei mesi di maggio e giugno e che quest’anno vedrà arrivare sul mercato circa 17 mld di euro in dividendi.

In questo report ci siamo concentrati su come e se investire su titoli ad alto dividendo in Italia sia una strategia vincente, su quali siano le condizioni ed i titoli su cui concentrarsi e se esista una stagionalità favorevole a questo stile di investimento, in particolare a cavallo dei mesi in cui tipicamente si concentra il grosso della distribuzione dividendi.



I risultati della nostra analisi sono positivi: avendo individuato un panel di titoli dividend aristocrats, con una definizione più ampia di quella più "rigorosa" tipicamente usata nell'industria ma che avrebbe limitato il panel a soli 4 titoli, abbiamo verificato che: