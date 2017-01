Usa: prossimo crollo 2017

Lo dice Harry Dent, analista finanziario e famoso profeta di sventura. Ma che a volte c’ha preso. Diverse cause concorrerebbero allo scoppio della bolla. E tra queste c’è anche l’Italia

di Marco Delugan

4 gen 2017 ore 13:55

Da un articolo di Chuck Jaffe apparso il 3 gennaio su Marketwatch.



Jaffe riporta le riflessioni di Harry Dent sul prossimo crollo di Wall Stret, che Dent prevede per il 2017.



Harry Dent è un economista e analista finanziario statunitense. A suo dire ha previsto con estrema accuratezza tutte le ultime crisi finanziarie, secondo i suoi detrattori ha previsto cose che prima o poi dovevano accadere, come un orologio rotto che segna l’ora giusta due volte al giorno.



Prima o poi piove, insomma. Quello che davvero servirebbe è sapere quando pioverà, e quanto.



Secondo Dent, i mercati Usa inizieranno a crollare nel 2017, per intraprendere una discesa che porterà l’indice Dow Jones dagli attuali 19.800 (chiusura del 3 gennaio a 19.881) a 3.800 entro il 2020.



E questo, come sempre, porterà anche ottime opportunità di acquisto.



E’ una cosa che Dent sostene già da qualche anno, e che ha ripetuto nel suo ultimo libro:



The Sale of a Lifetime: How the Great Bubble Burst of 2017 Can Make You Rich







Uno dei tratti distintivi della modalità di analisi seguita da Dent, è l’utilizzo dei dati demografici. Dent ritiene cioè che sia la demografia a determinare gli andamenti di lungo periodo dei mercati finanziari e dell’economia. E uno dei suoi più evidenti successi è stato prevedere come il Giappone, proprio per questioni demografiche, stese imboccando la strada di una stagnazione di lunga durata.



Quali sono i fattori che contribuiranno maggiormente a scatenare la crisi?



Secondo Dent, i principali sono quattro.



I problemi della Deutsche Bank, che aggraveranno la situazione del settore bancario europeo.



L’Italia, che si avvicinerà pericolosamente alla zona default e che per questa via metterà di nuovo in crisi tutta l’Europa e in particolare la Germania.



Il prezzo del petrolio che tornerà a scendere creando problemi a tutta l’economia.



E il possibile scoppio della bolla immobiliare cinese.



Che fare, di fronte a una visione di questo tipo?



I pessimisti staranno con Dent, e gli ottimisti no. Ma secondo l’autore dell’articolo, la cosa migliore da fare è ascoltarlo ma non farsi travolgere dalla paura.



Anche perché uno dei fattori che gli analisti ritengono più importanti per accendere la spia rossa che segnala il pericolo di uno scoppio imminente è la così detta euforia irrazionale, quando gli operatori ritengono che i mercati non possono che salire ancora. Euforia che secondo Jaffe non si è ancora manifestata. Anzi, “nessuno si è sentito così in questi ultimi anni, e Wall Street ha scalato muri di preoccupazioni verso nuovi massimi. E il sentiment degli investitori non sta cambiando.”



Quindi?



Quindi, secondo Jaffe, la cosa migliore è proseguire con moderazione, facendo attenzione alla diversificazione del portafoglio e cercando una via finanziaria che stia nel mezzo tra le posizioni più ottimiste e quelle più pessimiste.



Ma attenzione ai pessimisti, meglio dargli attenzione, perché non sempre sono dei pazzi.