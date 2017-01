Mercati Usa: la crescita potrebbe continuare per molti anni

Lo ha detto Andrew Adams a Markewatch. Dati storici e clima economico sono promettenti. Mentre l’amministrazione Trump non da ancora sufficienti certezze. E consiglia cauto ottimismo.

di Marco Delugan

27 gen 2017 ore 12:04

Mercoledì il Dow Jones è salito sopra quota 20.000. A spingere l’indice a nuovi record ha contribuito anche l’ottimismo generato dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali dell’8 novembre 2016, e soprattutto le promesse di taglio delle tasse e deregulation fatte durante la campagna elettorale, oltre a un contesto economico complessivamente positivo.



La domanda che adesso molti investitori si fanno è cosa accadrà nei prossimi mesi.



Secondo Andrew Adams di Raymond James, la crescita andrà avanti ancora per molti anni. Lo ha dichiarato in una intervista rilasciata a Marketwatch.



“Sulla base dei dati storici possiamo avere ancora 7 o 8 anni di crescita, ed è anche possibile che vada oltre, dal momento che la crisi del 2007-2009 è stata così pesante che la fase di ripresa potrebbe risultarne ampliata,” ha detto Adams.



Come si vede dal grafico sopra (Fonte Marketwatch), ci sono stati otto trend di lungo periodo dal 1896, e sono durati in media 14 anni.



Secondo Adams, i mercati azionari degli ultimi anni ricordano l’era d’oro che ha seguito la seconda guerra mondiale e gli anni del boom della presidenza di Ronald Regan.



Oltre ai dati storici, i mercati azionari hanno oggi dalla loro parte condizioni economiche favorevoli, che includono tassi d’interessi bassi, inflazione stabile, e quello che alcuni descrivono come la ripresa dei profitti aziendali.



“Il sentiment del mercato rimane molto al di sotto dei livelli tipici delle fasi finali delle bolle finanziarie, gli indicatori economici principali continuano a essere positivi, l’occupazione è ad alti livelli, e gli stipendi stanno crescendo. Fondamentalmente tutto supporta l’ipotesi che non siamo vicini a una recessione e nemmeno prossimi alla fine di questo mercato Toro,” ha detto Adams.



Adams ha anche aggiunto che l’indice S&P 500 sembra inoltre ben posizionato per ulteriori rialzi, dato che il recente rally ha una base larga e non è stato sostenuto solo da pochi e selezionati titoli. Un concetto cui gli operatori del mercato si riferiscono come “ampiezza del mercato”. E più il mercato è ampio, più la crescita del mercato appare solida.



Ma ci sono anche dubbi, come sempre quando si tratta di mercati finanziari.



“Trump e le sue politiche sono certamente un rischio,” ha detto Adams, confermando i timori diffusi che il nuovo presidente degli Stati Uniti possa aver promesso più di quello che può mantenere. Ed esiste la concreta possibilità che gli investitori possano rimanere delusi se Trump non sarà in grado di realizzare una sufficiente spesa in infrastrutture o tagliare abbastanza le tasse. “Tutte queste politiche possono richiedere tempi più lunghi di quanto il mercato possa aspettare,” ha aggiunto.



Nel frattempo, Adams suggerisce agli investitori di restare cautamente ottimisti e pazienti. “Continuate a seguire il trend,” ha detto, ed ha aggiunto che le possibili flessioni dovrebbero essere viste come opportunità di acquisto.