Ma allora l’inflazione esiste?

Commento giornaliero di www.recce-d.com

L’attenzione del Mondo si divide in questi giorni tra i problemi di Trump ed i problemi di Theresa May: due situazioni che avranno nei prossimi mesi sicuramente una influenza significativa sui mercati finanziari. Recce’d ha preso ieri in considerazione i risultati delle Elezioni Generali nel Regno Unito della scorsa settimana, che hanno prodotto una sonora sconfitta del Governo in carica, ed oggi rimane su questo tema per approfondire lo scenario economico sottostante. Scenario che, secondo alcune analisi di un anno fa, avrebbe dovuto essere stravolto da Brexit, che al contrario fino ad oggi non ha prodotto conseguenze visibili sull’economia reale britannica, che nel 2016 è stata quella che si è sviluppata maggiormente, tra quelle del G7, e potrebbe ripetere questo exploit anche nel 2017. Se proprio vogliamo trovare una implicazione concreta di Brexit, la troviamo nel dato che ieri è stato pubblicato nel regno Unito, e relativo all’inflazione. Dato che è salito molto vicino al 3% (primo grafico sotto), un livello che non si vedeva da tempo, sia nel Regno Unito, sia nel resto del G7: se ricordate, solo 12 mesi fa si discuteva ancora di deflazione, e quindi un dato così alto oggi sembra arrivare … da un altro pianeta. Si attendono ora con grandissimo interesse i dati di oggi (disoccupazione) e di domani (vendite al dettaglio) per capire se l’inflazione incide ed in che misura sia sulla dinamica delle retribuzioni (salari) sia sulla spesa per consumi delle famiglie. Di particolare importanza, da questo punto di vista, l’evoluzione delle aspettative del pubblico (secondo grafico sotto).

The price pickup means additional pressure on households, who aren’t seeing their wages keep pace. Bank of England Governor Mark Carney expects inflation to keep accelerating this year before falling back slightly from 2018. Faster inflation is already weighing on the economy. Growth slowed to 0.2 percent in the first quarter, partly because of weaker consumer spending, and the National Institute of Economic and Social Research estimates it hasn’t picked up so far this quarter. Consumers may further retrench after this month’s snap election saw Prime Minister Theresa May lose her parliamentary majority, adding to uncertainty surrounding Brexit negotiations. That prompted investors to pare bets on a BOE interest-rate increase by the end of 2018 to 36 percent from 52 percent before the vote.