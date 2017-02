Lo avete capito, perché non parte?

Perché le Borse internazionali sembrano da settimane sul punto di partire, ma poi non partono mai? Scrive Goldman Sachs: There's a real possibility of market disruption

di Valter Buffo

7 feb 2017 ore 09:20

Commento giornaliero di www.recce-d.com

Chi ha letto il contributo di Recce’d a SoldiOnline.it di ieri già conosce alcune delle ragioni che stanno al base del comportamento erratico degli indici di Borsa in questa fase: a prima vista, era sembrato a tutti che il dato Usa per l’occupazione di venerdì 3 febbraio potesse (finalmente!) sbloccare una situazione ormai da due mesi bloccata, mentre invece la seduta di ieri è stata poi una doccia fredda.

Nella immagine qui sopra, abbiamo messo in evidenza uno dei commenti che dominavano sui mezzi di informazione, anche web, venerdì scorso: qui si mette all’attenzione la decisione del Presidente Trump di bloccare le nuove leggi, più restrittive, che interessano il settore finanziario (ed il settore del risparmio gestito). Insieme con questo fattore, venerdì scoro un secondo fattore è stato portato in prima pagina, ovvero la dinamica dei salari, che contrariamente alle attese nel mese di gennaio NON è risultata in accelerazione. Dati positivi, quindi, come anche i recenti dati per la fiducia dei consumatori (grafico in basso): ma la Borsa non parte mai. Perché? Noi già ieri abbiamo messo l’accento sulla difficoltà di interpretare questi ultimi dati, viste le grandi incertezze che a tutto oggi pesano sulla impostazione della politica economica da parte della Nuova Amministrazione USA, ed anche alla luce di crescenti polemiche sugli stessi dati ufficiali (come la disoccupazione). Siamo dunque costretti a tornare a parlare del fattore “rischio politico”: una tema sul quale Recce’d ha pubblicato due contributi esterni nella sua nuova sezione Parley del sito, e sul quale anche le banche di investimento globali scrivono ogni giorno. Vi riportiamo qui alcune osservazioni pubblicate ieri dalla banca Goldman Sachs a proposito della politica economica di Donald J. Trump. Il fatto merita una segnalazione, perché proprio da Goldman Sachs il Presidente ha pescato più di un personaggio, per formare la sua Amministrazione.

"Following the election, the positive shift in sentiment among investors, business, and consumers suggested that the probability of tax cuts and easier regulation was seen to be higher than the probability of meaningful restrictions to trade and immigration. One month into the year, the balance of risks is somewhat less positive in our view.""Some of the recent administrative actions by the Trump Administration serve as a reminder that the president is likely to follow through on campaign promises on trade and immigration, some of which could be disruptive for financial markets and the real economy,"

Nel daily dedicato ai Clienti, The Morning Brief, di oggi 7 febbraio 2017, abbiamo trattato i seguenti temi:

