Le curve ci portano fuori strada?

di Valter Buffo

25 ott 2017 ore 08:57

Prima della riunione della BCE di domani, è utile fare il punto sullo stato dei mercati obbligazionari globali, tenendo conto che proprio nella seduta di ieri il decennale Treasury è tornato a rendere più del 2,40% mentre il decennale Bund è risalito molto vicino allo 0,50%, entrambe soglie psicologiche importantissime. Ma oggi richiamiamo l’attenzione dei nostri lettori su quella che a nostro parere rimane ancora oggi la più grande delle anomalie che si osservano sui mercati obbligazionari. Come Recce’d ha messo più volte in evidenza, dalla curva dei rendimenti degli Stati uniti arrivano segnali che sono totalmente opposti, e perciò non compatibili, con quelli che arrivano dalle Borse: in modo particolare, va sottolineato che la differenza tra il rendimento a 30 anni e quello a 5 anni è la più bassa dal 2008, che come tutti ricordano è proprio l’anno nel quale inizio la Grande Crisi Finanziaria, la più grande della storia. Questo fatto va spiegato con dettaglio: c’è stato un forte rialzo dei rendimenti sulle scadenze più brevi (primo grafico sotto) spiegato a sua volta dal rialzo dei tassi ufficiali di interesse. Non c’è stato però un andamento parallelo sulle scadenze lunghe, e questo ha causato una straordinaria compressione della curva dei rendimenti, compressione molto visibile nel secondo grafico qui sotto. Come si legge questo fatto? In passato, è sempre stato un segnale molto forte, di rallentamento dell’economia reale e quindi della crescita. Il mercato reagisce come se il rialzo del costo del denaro, nel lungo termine, sia destinato a fare scendere la crescita dell’economia, e quindi a fare scendere nuovamente il costo del denaro in futuro. Da qui deriva quindi il fatto che i rendimenti a lunga non salgono: anticipano per il futuro tassi di interesse più bassi di quelli di oggi.

