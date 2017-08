La strana “narrativa” sulla crescita economica

Cresce la tendenza ad utilizzare sempre più spesso il termine “crescita”, senza fare la giusta attenzione a ciò che dicono i dati macroeconomici

di Valter Buffo

31 ago 2017 ore 08:53

Una pioggia di dati economici, tutti molto significativi, si sono abbattuti ieri sui mercati finanziari e su noi investitori. La lettura dei media gira tutta intorno ad una sola parola: “crescita”. Sono state riviste al rialzo le stime di crescita per la Eurozona, per la Germania, e persino per l’Italia! E’ balzata ai massimi la fiducia dei consumatori in Eurozona. Poi sono arrivati un dato superiore alle attese per gli occupati USA del settore privato (ADP) e anche una revisione al rialzo della crescita del Prodotto Nazionale Usa nel secondo trimestre 2017.

E allora tutti i mezzi di comunicazione in corso a ripetere che “è tornata la crescita”: Recce’d vi vuole mettere sull’avviso che si tratta di una ritorsione, perrché le cose non stanno proprio così. Come spiega moto bene il valore dell’indice DAX, ieri a 12 mila punti, le stime per la crescita sono una “storia di ieri” perché non si tiene conto, per ora, del cambio dell’euro a 1,2000 contro dollaro USA, una faccenda complicata che potrebbe anche precipitare. Passando poi all’indice della fiducia dei consumatori, prima di affrettarsi a dichiarare “vittoria!” sarebbe utile riflettere ma molto a lungo, sul primo grafico qui sotto, che … porta anche un po’ jella (l’attuale livello di fiducia sembra garantire … anni di sventura) e che meriterebbe tutta l’attenzione di tutti i lettori di SoldiOnline.it. Infine, se veniamo agli Stati Uniti, il tasso annualizzato della crescita nel recente trimestre è il più alto dal 2015, ma proprio quell’esempio (secondo grafico sotto) ci dice che NON c’è alcuna ragione per utilizzare quel dato come se fosse una “promessa” per i trimestri a venire. Invece che sulla crescita, noi di Recce’d abbiamo concentrato in questa fase la nostra attenzione sui dati per l’inflazione: e tra i dati di ieri, diamo la massima importanza al rialzo dell’inflazione in Germania (il dato è già influenzato dal rafforzamento dell’euro), dallo 1,7% allo 1,8%, ed attendiamo con il massimo interesse il dato di oggi per l’inflazione negli USA, che a nostro giudizio avrà più peso per i mercati del dato NFP di domani.

CONCLUSIONE Cresce la tendenza ad utilizzare sempre più spesso il termine “crescita”, senza fare la giusta attenzione a ciò che dicono i dati macroeconomici

Nel daily dedicato ai Clienti, The Morning Brief, di oggi 30 agosto 2017, abbiamo trattato i seguenti temi:

Sui mezzi di comunicazione, va di moda la parola “crescita”: la sostanza, però, è diversa Lo yen ha recuperato e torna sopra la soglia di 110 contro USD: strano, perché le questioni con la Nord Corea si complicano Debole anche ieri il petrolio, sceso sotto i 46$ per barile SEZIONE L'OPERATIVITA' questa settimana sul piano operativo ci occupiamo di Trump Trade: che fine ha fatto dopo otto mesi? Si è trasformato in un fattore negativo? SEZIONE L'ANALISI questa settimana il tema del nostro approfondimento è la spesa per investimenti delle Aziende USA, che avrebbe dovuto essere il motore della ripresa e che almeno fino ad oggi invece non parte.

