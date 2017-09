La strana “narrativa” sui tassi di interesse

Nessuno ne parla. Chi ne parla, spiega tutto in modo ultra-semplicistico: non c’è inflazione. Eppure, i dati ci dicono che non è così: l’inflazione c’è, non è elevata ma NON sta a zero...

di Valter Buffo

1 set 2017 ore 08:50

Commento giornaliero di www.recce-d.com

Nessuno ne parla. Chi ne parla, spiega tutto in modo ultra-semplicistico: non c’è inflazione. Eppure, i dati ci dicono che non è così: l’inflazione c’è, non è elevata ma NON sta a zero, e lo avete visto ieri con i due dati per Eurozona (1,5%) e per gli USA (indice PCE dei prezzi al consumo allo 1,4%). Allora, perché mai i rendimenti delle obbligazioni sono così bassi, e non reagiscono ad alcuna notizia? Tre rialzi dei tassi Fed negli USA? Nulla. Operazioni di disinvestimento dei titoli nell’attivo Fed? Nulla. Draghi dice che il QE è finito? Niente di niente. Si tratta di una clamorosa anomalia, che nel dibattito degli USA viene definita “conundrum”: è comunque il segnale che qualche cosa non va. Eppure, se leggete come noi ogni giorno i commenti dei presunti “analisti” e dei presunti “consulenti”, tutti scelgono di girare lo sguardo da un’altra parte. Il consueto atteggiamento, di compiacenza: siccome i prezzi sono alti, perché preoccuparsi?

Atteggiamento assurdo: perché quando poi i prezzi scenderanno (e scenderanno di certo) allora leggerete centinaia di articoli e commenti dal titolo “cautela” oppure “prudenza”: è successo solo 15 mesi fa, e molti dei lettori lo ricorderanno. Ma per ora, nulla: fiato alle fanfare, e “va tutto bene madama la marchesa”. Sui quotidiani, poi, prevale la retorica della “ripresa economica”, almeno nel mese di agosto che è finito ieri, e nessuno che abbia lo spunto di chiedersi perché, se c’è una ripresa così vigorosa, il Bund rende oggi quanto rendeva a gennaio. Si parla di crescita in termini reali al 3% negli USA, e a 10 anni le obbligazioni rendono il 2,15%. Si parla di crescita al 2,1% in termini reali in Germania, e le obbligazioni decennali rendono il 0,35%: c’è di che farsi delle domande no? Sono forse impazziti tutti, sul mercato delle obbligazioni? Oppure ci stanno dicendo che quella della “ripresa economica” è la solta … bufala? E perché nessuno ne parla o scrive?

Nel daily dedicato ai Clienti, The Morning Brief, di oggi 1 settembre 2017, abbiamo trattato i seguenti temi:

Pensate che il dato di oggi sarà decisivo per il dollaro USA? Recce’d pensa di NO, sono altre la variabili decisive L’inflazione PCE negli Stati Uniti (1,4%) e l’inflazione in Eurozona (1,5%) sono in evidente contrasto con i rendimenti delle obbligazioni Debole anche ieri il petrolio, sceso sotto i 46$ per barile SEZIONE L'OPERATIVITA' questa settimana sul piano operativo ci occupiamo di Trump Trade: che fine ha fatto dopo otto mesi? Si è trasformato in un fattore negativo? SEZIONE L'ANALISI questa settimana il tema del nostro approfondimento è la spesa per investimenti delle Aziende USA, che avrebbe dovuto essere il motore della ripresa e che almeno fino ad oggi invece non parte.

