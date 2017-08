La strana “narrativa” dello spread BTp-Bund

Si sta parlando da due settimane sui media di una cosa che semplicemente non esiste. E’ la solita noia agostana? Oppure è un segnale mandato al nostro Governo (da non si sa chi)?

di Valter Buffo

30 ago 2017 ore 08:57

Abbiamo letto lunedì 28 agosto su la Repubblica:

All’inizio di agosto lo spread era già sceso a 150 punti. Fuori dai radar, il profondo rosso dell’Italia nel sistema dei pagamenti dell’area euro (Target2) da giugno scorso ha iniziato a ridursi per la prima volta dopo quattro anni di aumenti. Il calo è piccolo per ora, meno di dieci miliardi in un deficit dell’Italia da oltre quattrocento miliardi in Target 2. Ma è un segnale (…) Insomma gli equilibri finanziari stavano migliorando. Fino a due giorni fa. Poi improvvisamente il premio di rischio sul debito di Roma è salito di circa dieci punti (0,10%) e lo spread è tornato oltre quota 170, il punto più alto da cinque settimane. In parte la sterzata è dovuta a ragioni positive: l’area euro sta confermando una ripresa economica sempre più solida, quindi la Banca centrale europea potrà avviarsi verso una riduzione graduale e poi la fine degli acquisti di sempre nuovi titoli di Stato. Il debito italiano da oltre 2.200 miliardi di euro (2.281) probabilmente tra non molto perderà il compratore di ultima istanza che oggi siede a Francoforte.

Spieghiamo subito il motivo di interesse: non ci abbiamo capito nulla. Si sosterrebbe in questo articolo che “gli equilibri finanziari stavano migliorando”, e se si parla dell’Italia siamo più che certi che non è così, perché siamo certi che il deficit delle finanze pubbliche nel 2017 sarà superiore a quanto stimato, ed anche che il debito pubblico ha toccato proprio qualche settimana fa il suo livello massimo di sempre. E poi cosa dice l’articolo? Che lo spread Btp – Bund a 150 va bene, mentre a 170 è un segnale di allarme: non riusciamo proprio a riconciliare questa affermazione con il primo grafico sotto, e lasciamo ai lettori di fare un tentativo. Aggiungiamo che, come vedete nel secondo grafico sotto, il rendimento del BTp a 10 anni praticamente non si è mosso, e … la confusione diventa totale. Domanda: ma di che cosa parla questo articolo? A Chi parla? Perché ne parla? Per noi investitori il segnale è: si sta parlando da due settimane sui media di una cosa che semplicemente non esiste. E’ la solita noia agostana? Oppure è un segnale mandato al nostro Governo (da non si sa chi)? Suggerimento agli investitori: lasciate perdere per il momento il BTp e guardate invece con un po’ più di senso critico alla Borsa di Milano

CONCLUSIONE Recce’d oggi chiarisce ai lettori che lo “allargamento dello spread” che è finito sulle prime pagine dei quotidiani in agosto in realtà non è mai esistito

Fonte: Borse.it

Fonte: MW

