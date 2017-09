La minaccia degli uragani coinvolge anche Wall Street?

Gli uragani che hanno spazzato via le località costiere degli Stati Uniti, hanno scosso le mai granitiche certezza degli investitori; sempre pronti a cercare lo spettro che li allontani stabilmente dalle performance generosamente offerte da otto anni e mezzo di bull market

di Gaetano Evangelista

15 set 2017 ore 09:55

Gli uragani che hanno spazzato via le località costiere degli Stati Uniti, hanno scosso le mai granitiche certezza degli investitori; sempre pronti a cercare lo spettro che li allontani stabilmente dalle performance generosamente offerte da otto anni e mezzo di bull market.

Dopotutto, come dare loro torto? L’impatto dei fenomeni naturali trascende la sfera finanziaria, per colpire innanzitutto l’economia di una nazione. Ce ne siamo accorti immediatamente la scorsa settimana; quando le richieste di sussidi iniziali di disoccupazione sono schizzate a quasi 300 mila unità. Un dato certamente anomalo, nell’ambito della tendenza calante sperimentata da anni.

…che chiarisce bene un aspetto: il mercato azionario entrò in bear market, e l’economia USA in recessione, non prima che si sperimentasse una definitiva inversione di tendenza sul fronte degli UIC.

Vale a dire quando, sul finire del 2007, la media a 5 settimane degli UIC penetrò verso il basso (visivamente; nella realtà, verso l’alto) la media mobile di lungo periodo; qui riportata tratteggiata. Come controprova possiamo proporre l’inversione di tendenza sperimentata sul finire del 2009: certo, tardiva rispetto al minimo di marzo di quell’anno; ma chi non farebbe oggi carte false per poter vantare l’acquisto di S&P a 1200 punti?



Questo per dire che il dato della settimana passata, per quanto eccezionale, resta ben “al di sopra” della media mobile spartiacque; e che pertanto, in soldoni, non ci sono pericoli immediati per l’economia americana e per Wall Street, fino a quando gli UIC si manterranno oltre le 265 mila unità, in termini beninteso di media a cinque settimane.

