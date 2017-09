La Germania in sospeso

Dollaro sempre più forte contro euro: quali le ragioni di questa recente inversione di tendenza? Pesano di più i tassi di Yellen, oppure le incertezze della politica in Eurozona?

Dollaro sempre più forte contro euro: quali le ragioni di questa recente inversione di tendenza? Pesano di più i tassi di Yellen, oppure le incertezze della politica in Eurozona? Di certo ha avuto vita breve il “sogno” Macron, che soprattutto in patria ha già lasciato il posto ad una sfiducia diffusa. Ma tutti sappiamo che la Germania, per i mercati, ha un peso dieci volte maggiore della Francia, e per questa ragione sarà utile fare il punto su quello ce è cambiato dopo i risultati di domenica scorsa. Vediamo allora quali sono i cambiamenti maggiori del quadro:

Il quadro politico è molto più fragile, perché l’accordo di coalizione potrebbe richiedere mesi o comunque diverse settimane. Qualsiasi variante della cosiddetta “Giamaica” (CDU, Verdi e Democratici liberi) sarà debole. Aggiungete che la SPD non entrerà comunque nella coalizione, e probabilmente resterà neutrale, avendo imparando (come i liberali britannici) che essere troppo vicini al potere è controproducente. Tutto questo porta a una stima elevata del rischio di un secondo voto: l’ipotesi di un secondo voto è stimata infatti da alcuni commentatori intorno al 35-50%. Se poi anche se si formasse una nuova coalizione sarebbe più vicina alla sinistra e molto più debole rispetto alla precedente alleanza. Guardando alle scelte politiche del nuovo Governo, la Germania sarà probabilmente molto più attenta alle questioni nazionali e quindi meno focalizzata sulla risoluzione delle problematiche europee. Questo perché i partiti di coalizione sfrutterebbero le oscillazioni dell’elettorato verso di sé (visto anche il successo dell’AFD di estrema destra): i nuovi eventuali partner di Governo chiederebbero di più nel corso delle trattative con la Cancelliera Guardando fuori dalla Germania, l’eterogeneità della eventuale nuova coalizione avrebbe profonde implicazioni sul cosiddetto asse franco-tedesco, che scivolerebbe verso Parigi. Il nuovo Governo tedesco non “perderà più tempo” su questioni come il rafforzamento dell’Unione europea, dell’Unione bancaria europea, la riforma dell’ESM, il nuovo approccio al QE e i Bailout.

Come hanno reagito i mercati? Detto che il caso Macron ci insegna che è preferibile attendere un paio di mesi prima di dare un giudizio, abbiamo visto scarse reazioni in Borsa ma una reazione più forte del dollaro USA, per il quale potrebbe essersi verificata una inversione di tendenza di breve periodo.

CONCLUSIONE Recce’d oggi analizza le implicazioni dei recenti risultati delle Elezioni Politiche in Germania: per il dollaro sarà punto di svolta?

