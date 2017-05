Uno studioso di nome Fukuyama divenne famoso anni fa per avere decretato la “Fine della storia”, un concetto che è sia affascinante sul piano intuitivo sia complesso sul piano dell’analisi storica

di Valter Buffo

26 mag 2017 ore 08:56

Commento giornaliero di www.recce-d.com

Uno studioso di nome Fukuyama divenne famoso anni fa per avere decretato la “Fine della storia”, un concetto che è sia affascinante sul piano intuitivo sia complesso sul piano dell’analisi storica. Questo 2017 dei mercati finanziari richiama in qualche modo quelle analisi, perché … non succede più nulla. I mercati Non reagiscono MAI alle notizie, di qualsiasi segno. Ha vinto, o almeno così sembra, chi li voleva imbrigliare, addomesticare, mettere sotto controllo dello Stato. Noi investitori, in questo modo, siamo costretti a vivere come in un incubo: non succede nulla, ed allo stesso tempo siamo tutti consapevoli che potrebbe succedere di tutto, ma proprio di tutto, entro breve anzi brevissimo termine. Gli investitori che ci credono, che credono a chi dice che “è tutto tranquillo”, che si compiacciono del fatto che la volatilità dei mercati sia scesa a livelli senza precedenti (primo grafico sotto) commettono purtroppo un errore che avrà conseguenze gravi. Il forte calo della volatilità ci priva invece di un meccanismo essenziale per il funzionamento dell’economia in generale quello dei prezzi: prezzi che ci segnalano problemi, difficoltà, tensioni (secondo grafico sotto): nella situazione attuale, al contrario, come lo stesso Ben Bernanke ha riconosciuto pochi giorni fa, i mercati “si accorgono dei rischi solo all’ultimissimo minuto”. Per questo NON è un segno positivo l’indifferenza con la quale questa settimana i mercati hanno accolto il taglio del rating della Cina, e NON è un buon segnale che i ribassi provocati sette giorni fa da Trump siano stati subito cancellato. Al contrario, è un segnale pessimo: perché il recupero degli indici di mercato NON significa che i problemi della Cina, e di Trump, non ci sono più, ed al contrario permette a questi stessi problemi di continuare a crescere, fino al momento nel quale diventeranno non controllabili

Fonte: FXDaily

Nel daily dedicato ai Clienti, The Morning Brief, di oggi 26 maggio 2017, abbiamo trattato i seguenti temi:

OPEC e dintorni: la reazione dei mercati è stata quella che ieri vi avevamo anticipato Cina: chiude la settimana sopra 3100 l’indice CSI di Shanghai, ma la tensione NON è rientrata Borse: si chiude una settimana ai limiti dell’isteria collettiva, e restano aperte sempre le medesime questioni SEZIONE L'OPERATIVITA' questa settimana sul piano operativo ci chiediamo se esiste ancora un “Trump Trade”, ovvero se Trump è ancora un fattore sui mercati SEZIONE L'ANALISI questa settimana il tema del nostro approfondimento è il malessere delle economie: dopo otto anni di “stimolo”, l’economia non riparte, perché?

La titolarità dell'analisi che qui riportiamo è dell'autore della stessa, e l'editore - che ospita questo commento - non si assume nessuna responsabilità per il suo contenuto e per le finalità per cui il lettore lo utilizzerà