La crescita più alta nel G7?

di Valter Buffo

27 gen 2017 ore 09:13

Qualcuno ha parlato recessione nel Regno Unito? La correttezza dei professionisti della Finanza vorrebbe che oggi, 27 gennaio 2017, qualcuno si prendesse la briga di spiegare perché sei mesi fa ci fu annunciato, come una certezza, che il Regno Unito sarebbe caduto in una “profonda recessione”: magari, prendendo spunto dal primo grafico qui sotto, che meglio di qualunque parola racconta questa storia. Il dato pubblicato ieri per il prodotto nazionale del Regno Unito nel quarto trimestre è un dato clamoroso, perché dopo sei mesi dal referendum l’economia del Regno Unito non solo sta meglio di prima, ma sta pure molto meglio di tutte le altre del G7. E allora, chi ci spiega che fine ha fatto poi la parità dollaro/sterlina? Sei mesi fa, per molti era una cosa scontata (http://www.independent.co.uk/news/business/news/pound-value-brexit-dollar-euro-hsbc-prediction-currency-exchange-flash-crash-a7350051.html ) ma oggi in molti guardano al secondo grafico qui sotto e si chiedono … ma se rompesse 1,28? Noi di Recce’d seguiamo il cambio sterlina/dollaro perché è il più trattato, ma è ovvio che a noi interessa (in termini di performance) il cambio sterlina/euro, e qui il quadro potrebbe risultare anche più favorevole visto che anche sul piano politico la situazione del Regno Unito è meno instabile, meno fragile di quella di Eurozona, dove si attraverseranno nel corso dell’anno 2017 difficili passaggi elettorali. Il segnale forte, che arriva a noi investitori, con il dato di ieri, non riguarda però la sterlina: l’investitore dovrà ricordare, in futuro, che quando sulle prime pagine e nelle ricerche delle banche di investimento internazionali si strilla che sta per cadere il Mondo, è un buon momento per operare nella direzione opposta. Allo stesso modo, quando in momento come quello che oggi stiamo attraversando tutti sono seduti comodi in poltrona e raccontano ai Clienti che tutto è sotto controllo, è proprio allora che voi investitori fare bene ad alzare le antenne, modificare le vostre scelte, analizzare in modo critico le parole di chi vi consiglia di aumentare l’equity europeo. Perché dopo, tra qualche settimana, sarà troppo tardi.

CONCLUSIONE Brexit è stata la migliore tra le lezioni possibili, per noi investitori: su come utilizzare gli “strilli” e il “clamore” dell’industria e dei mezzi di informazione

Nel daily dedicato ai Clienti, The Morning Brief, di oggi 24 gennaio 2017, abbiamo trattato i seguenti temi:

