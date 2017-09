La crescita economica? Sempre la stessa

E’ il tema della settimana, e del mese, e dell’anno: la parola “crescita” ricorre con sempre maggiore frequenza sui mezzi di informazione

di Valter Buffo

22 set 2017 ore 09:05

E’ il tema della settimana, e del mese, e dell’anno: la parola “crescita” ricorre con sempre maggiore frequenza sui mezzi di informazione, ed anche ieri in Italia tutti i quotidiani davano grande evidenza al fatto che la BCE ha rivisto, dallo 2,1% al 2,2%, la stima per la crescita del prodotto nazionale di Eurozona nel 2017 (ad esempio: Bce: "Pil 2017 a 2,2% nell'Eurozona. Su ripresa ampio contributo a forza lavoro dall'immigrazione"), anche se non era una notizia: scrive infatti Repubblica ieri che

La Banca centrale europea conferma la revisione al rialzo della crescita per il 2017 nell'Eurozona anticipata dal presidente Draghi nel corso dell'ultima conferenza stampa. Nell'Eurozona - si legge nel bollettino dell'Eurotower - il Pil crescerà nel 2017 al 2,2% dall'1,9% precedente, mentre restano invariata quelle per il 2018 e 2019 rispettivamente all'1,8% e all'1,7%.

Noi vi abbiamo segnalato, sia mercoledì sia giovedì, due esempi di come funziona la comunicazione verso i risparmiatori, e sui mercati finanziari: si va per temi, temi che poi spariscono improvvisamente, dalla sera alla mattina. Oggi, è di moda il termine “crescita”: e non si trova nessuno che abbia il tempo, la competenza, il coraggio di scrivere che stiamo parlando … del nulla. La crescita economica, ovvero la variazione del PIL in termini reali, è da anni positiva ma debole, intorno al 2% del PIL negli Stati Uniti, e sotto il 2% in Eurozona. Ha fatto eccezione, di recente solo il Regno Unito, che in un paio di anni è arrivato al 3%. In questo 2017, si è scritto sui quotidiani che la crescita economica è “sincronizzata”, ma la realtà è che tassi negativi di crescita in Occidente non si vedono da anni: è sempre stata “sincronizzata” ed è sempre stata debole, così come è debole oggi.

Il problema è che i mezzi di informazione spesso fanno confusione tra i dati dei sondaggi e i dati reali (primo e secondo grafico sotto): il nostro suggerimento all’investitore è di tenere sempre presente il fatto che i sondaggi, come la “fiducia dei consumatori”, sono influenzati dai mezzi di comunicazione, in una spirale molto pericolosa. Ed infatti se analizzate il primo grafico sotto, vedete che questi livelli di fiducia dei consumatori, in Europa, furono toccati solo nel 2008 e nel 2000.

CONCLUSIONE Recce’d oggi vi suggerisce di riflettere in modo attento sugli attuali livelli degli indici di fiducia, confrontandoli con i dati per la crescita delle economie

