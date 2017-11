L’effetto-ricchezza e la vera ricchezza

Le famiglie oggi CREDONO di avere in mano più ricchezza: ma è del tutto possibile che questa maggiore ricchezza che credono di avere sia una totale illusione

di Valter Buffo

29 nov 2017 ore 08:25

Commento giornaliero di www.recce-d.com

I due grafici di ieri ci hanno aiutato a discutere con il lettore dell’effetto-ricchezza che anche ieri è stato richiamato da Powell durante la sua Audizione: vi abbiamo fatto notare che

La ripresa delle economie non è mai arrivata, almeno non nella misura che era stata anticipata da chi ha spinto per il QE globale; e che tutto il QE si è tradotto in un forte aumento del debito in circolazione; un aumento del debito che come detto NON corrisponde ad un altrettanto forte aumento della crescita.

La conclusione di Recce’d è che le famiglie oggi CREDONO di avere in mano più ricchezza: ma è del tutto possibile che questa maggiore ricchezza che credono di avere sia una totale illusione. Questo accade perché NON sono aumentati i frutti degli investimenti, sono aumentati solo i prezzi OGGI in cambio di minori rendimenti IN FUTURO: ed in questo senso, il primo dei due grafici sotto risulta molto esplicativo ed efficace (e lo abbiamo commentato anche ieri nel nostro Blog). Mentre col secondo grafico, oggi riprendiamo il tema della crescita del debito, che in alcuni Paesi come la Cina diventa così importante ed ampia da mettere a rischio, secondo molti commentatori ed economisti, la stabilità dell’intero sistema finanziario internazionale. Come si fa a sfruttare questa serie di dati e di informazioni all’interno della strategia di gestione del proprio portafoglio? Il nostro parere è riassumibile come segue:

l’investitore deve essere capace di capire se la situazione in essere sui mercati finanziari è normale oppure eccezionale

l’investitore non deve temere di andare, per un certo periodo di tempo, contro il parere della maggioranza dei mezzi di comunicazione e delle Reti di vendita

l’investitore deve sempre ricordare che il CASH non è una rinuncia ad operare: il CASH può essere invece una utile parte attiva della propria strategia, se la gran parte degli asset presenta (come in questo momento) un profilo rischio/rendimento che è nettamente sbilanciato dal lato del rischio

infine, come ricordiamo spesso, occorrono nervi saldi, e la capacità di guardare oltre l’immediato

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg

