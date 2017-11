L’effetto-ricchezza e Draghi

Commento giornaliero di www.recce-d.com

La politica di QE seguita dalle Banche Centrali ha prodotto, fino ad oggi, una compressione senza alcun precedente storico della volatilità: non succede più nulla e I mercati NON reagiscono più ad alcun evento. Si tratta di una novità positiva oppure negativa, per noi investitori finali? Recce’d sostiene che è MOLTO negativa, e che ne avremo a brevissimo una concreta dimostrazione. Oggi però ne scriviamo per informare il lettore di quello che ne pensa la BCE, che ieri ha pubblicato il suo Financial Stability Report semestrale. Ecco il punto più significativo

The euro area’s strengthening recovery and monetary stimulus are making national debt burdens more sustainable, though the risk remains that political uncertainty could cause yields to spike abruptly, the European Central Bank said (..) it said that “higher interest rates may trigger concerns about sovereigns’ debt-servicing capacity,” and noted that “distrust in mainstream political parties continues to rise, leading to fragmentation of the political landscape away from the established consensus.”

Attenzione alla scelta delle parole: si mette sull’avviso che i rendimenti potrebbero “spike abruptly”: ovvero un aumento improvviso ed ampio dei rendimenti (e calo dei prezzi) delle obbligazioni, i cui eventuali effetti sono stati stimati dalla stessa BCE nel modo che vedete qui sotto nel primo grafico. E’ quindi la BCE per prima a dire ai mercati, ed agli investitori. Attenti, perché proprio questo contesto che noi abbiamo creato rende possibili improvvisi scossoni sui mercati: ad esempio, nel caso di una sorpresa dall’inflazione, della quale ieri abbiamo visto il dato tedesco, sempre poco sotto il 2% (secondo grafico in basso). Come dicevamo ieri mattina, questa esposizione al rischio di shock improvvisi DEVE occupare un posto di rilievo nella vostra gestione del portafoglio. In aggiunta, tenete conto del fatto che non è la sola BCE a vederla in questo modo, come potete leggere qui sotto.

The stance compares with concerns about investor complacency raised by Germany and Sweden in their own reports on financial stability earlier on Wednesday. “Market participants have become more vulnerable to unexpected developments,” Bundesbank Vice President Claudia Buch said. “Risks stemming from revaluations, changes in interest rates and credit losses could materialize simultaneously and reinforce each other.” Sweden’s Financial Supervisory Authority remarked that a strong economy and low interest rates create the conditions for an “abrupt” increase of yields of over-valued assets, especially in the real-estate sector. The ECB also noted that a sudden repricing in global markets remains one of the three key “medium-level systemic risks,” together with the low profitability of euro-area banks, and public and private debt sustainability in some countries. None of these risks has increased since the last report in May.