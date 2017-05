Italia: non basta Macron!

Torniamo all’Italia: c’è nulla di nuovo, ma proprio nulla, a spiegare la caduta dell’indice di Borsa, ieri fino a 20600 punti intra-day

di Valter Buffo

31 mag 2017 ore 09:03

Hai un bel cercare, negli schemi e nei modellini della analisi tecnica, ma non troverai la minima spiegazione per gli ultimi 15 giorni della Borsa di Milano, che vedete rappresentati nel primo grafico sotto. Noi di Recce’d che cosa ne ricaviamo? A noi pare ci sia una sola cosa da mettere in evidenza: chi investe, direttamente oppure attraverso un consulente oppure un gestore, deve sempre ricordare che è sufficiente una settimana per cambiare lo scenario. Esempio: che fine ha fatto lo “effetto Macron”? Gli investitori, tutti, faranno bene a tenere a mente che (specie con i mercati di questi ultimi 10 anni) è necessario preparare i propri portafogli PRIMA, perché poi NON ci sarà un avviso sui giornali, della fine dell’effetto Macron oppure Trump, oppure della prossima crisi del debito in Cina. Molti ad esempio osservano che “si parla sempre della Cina, ma poi non succede mai nulla”: una affermazione comprensibile, ma non precisa, visto che i danni delle due crisi del 2015 e del gennaio 2016 sono ancora tutti lì da vedere, con la Borsa di Shanghai a 3100 punti. Ma torniamo all’Italia: c’è nulla di nuovo, ma proprio nulla, a spiegare la caduta dell’indice di Borsa, ieri fino a 20600 punti intra-day (poi è scattato l’effetto USA, ovvero il panico di chi ha paura ogni giorno dei “nuovi record di Wall Street)”. Se si vuole comprendere la sotto-performance di Milano, le analisi come quella del passaggio che segue sono “roba vecchia”, per chi investe.

Commenting on the market's reaction to Renzi's statement, LC Macro Advisers' founder Lorenzo Codogno said that "the latest news out of Italy seems to suggest that a new electoral law is indeed in the making. The four major parties appear to converge towards the so-called German system, i.e. a purely proportional system with a 5 percent entry threshold." Quoted by Reuters, Codogno also added that "the risk of early elections has suddenly increased to 60 percent, in my view. A hung parliament is thus the most likely outcome (95 percent probability)." An early vote would allow the ruling Democratic Party (PD) to avoid taking full responsibility for the 2018 budget, and could hand a new government a mandate to tackle the country's chronic growth problems, shore up its struggling banking sector, and push for more help to manage the ongoing migrant crisis. It would, however, also mean a more unstable government, with polls showing a PR system would not produce a clear winner, and post-vote alliances look unwieldy.

Recce’d invece vi ha scritto mesi fa che da parte degli stessi partiti che lo sostengono sarebbe arrivata la spinta ad indebolire il Governo Gentiloni. Governo che, proprio per gli atteggiamenti dei partiti che lo sostengono, ha fatto e farà nulla. In un contesto come questo, quale è la posizione di portafoglio vincente? Cavalcare forse il rally delle small caps? A voi la decisione, noi per parte nostra abbiamo già scritto, in più occasioni, che NON prenderemo nei portafogli dei Clienti posizioni il cui rischio è del tutto fuori controllo, neppure se promettono rendimenti del 100%. Questo perché Recce’d vede la gestione del portafoglio come una attività disciplinata e di paziente costruzione, all’opposto delle “scommesse” che piacciono a tutti, ma solo quando si vince. Non cambieremo idea neppure in futuro, perché non viene scritto sui quotidiani “attenzione, da domani non c’è più l’effetto Trump”, ed è quindi necessario essere pronti prima.

CONCLUSIONE Recce'd vi segnala una delle, numerose, anomalie che caratterizzano il mercato di Borsa globale nella prima parte del 2017

