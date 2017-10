IRAN e petrolio

Commento giornaliero di www.recce-d.com

Avrete letto tutti delle nuove iniziative degli USA verso lo IRAN. In Recce’d abbiamo la convinzione che non si tratti di iniziative con finalità politico-militari, quanto economiche. La nuova Amministrazione intende ridisegnare le alleanze tra gli USA ed i Paesi produttori di petrolio. L’accordo oggi in essere con l’IRAN sul nucleare avrebbe in realtà avuto, come maggiore conseguenza di mettere altri Paesi, ed in modo particolare l’Europa, in condizione di fare commerci importanti con l’IRAN, favorendoli quindi rispetto agli USA. In particolare, secondo la Amministrazione USA, ha permesso allo stesso IRAN di aumentare, significativamente, la produzione, come vedete sotto nei grafici. Tra le Società che vedono i loro interessi toccati direttamente dalle mosse di Trump spicca il gruppo francese Total:

Total agreed to develop Iran’s share of the world’s biggest gas field, the offshore South Pars deposit, in the country’s only deal with a foreign energy major since sanctions were scaled back. Paris-based Total estimates the project needs an initial $1 billion to get started. “Total is the only company with long-term commitment and investments and interest in Iran” right now, FGE’s Nasseri said. “There will be extra risks.” Total can pay for the South Pars project with its own funds, instead of borrowing from banks, to minimize its exposure to the U.S. financial system for Iran-related matters, Nasseri said.