Intesa Sanpaolo e il suo superdividendo: la grafica dice una cosa, gli analisti un’altra

L'a.d. di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha confermato nel corso dell'assemblea dei soci l'intenzione di distribuire un dividendo di 3,4 miliardi riferito al bilancio 2017.

28 apr 2017 ore 10:43

“L'a.d. di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha confermato nel corso dell'assemblea dei soci l'intenzione di distribuire un dividendo di 3,4 miliardi riferito al bilancio 2017. E ha aggiunto che, dalla fine del 2013, la banca ha creato un “total shareholder return”, cioè la somma dell'incremento del valore delle azioni e dei dividendi distribuiti, superiore a qualsiasi altra in Europa. Chi ha investito un euro nel 2013 in Intesa Sanpaolo si ritrova ora con due euro. Inoltre è stato garantito l'impegno a pagare 10 miliardi di dividendi, restituendo il doppio rispetto all'aumento di capitale del 2011".



Bene! Quindi l’azione Intesa Sanpaolo – come più volte sottolineato da Cedole÷ndi” – va ancor più considerata in termini di redditività distribuita. Non solo: adesso si sta per passare proprio all’incasso, poiché il piano di pagamenti prevede:

Azione ordinaria Dividendo 0,178 € Stacco 22/5/2017 Pagamento 24/5/2017 Azione risparmio Dividendo 0,189 € Stacco 22/5/2017 Pagamento 24/5/2017

Alla quotazione di chiusura ciò significa un rendimento lordo del 6,66% e netto del 4,9% per l'ordinaria e del 7,55% lordo e del 5,58% netto per la risparmio.



La domanda inevitabile è quindi se non convenga puntare anche sulla risparmio, che ha però scambi di circa un decimo rispetto alla prima. Le performance rispettive sono state del +9,1% per l'ordinaria e del +10,2% per la risparmio da inizio anno.



L’azione Intesa Sanpaolo va quindi seguita nella sua doppia identità con estrema attenzione durante le prossime settimane, sfruttando ogni debolezza per posizionamenti strategici di medio e lungo termine, viste le parole di Messina. Analizzando i grafici su una periodicità decennale si potrebbe ipotizzare un “upside” fino ai 3,6 euro per l’ordinaria e a 2,9 per la risparmio, che ha sempre avuto meno benzina in corpo, sebbene i numeri relativi al 2017 siano di segno opposto. La tenuta dei 2,55 euro (contro i 2,672 della chiusura di oggi) per la prima e dei 2,35 euro (contro i 2,50 di oggi) è comunque il primo obiettivo da seguire. Sopra ci sono infatti spazi di crescita, che il prossimo pagamento dei dividendi rende ancor più plausibili.



Il mercato intanto è fiducioso, ma meno di quanto i grafici potrebbero lasciar intendere: Banca Akros fa capire che il rialzo messo a segno dall’azione Intesa Sanpaolo ordinaria negli ultimi due mesi è stato rilevante e ipotizza un target price a 2,8 euro, mentre Kepler Chevreux lo alza a 2,9 euro e Morgan Stanley fa uno scatto in più, collocandolo a 3 euro. Chi ha ragione? I grandi numeri servono sempre e – in questo caso – la sintesi delle valutazioni di 28 analisti internazionali dà un prezzo target meno ottimistico, in quanto fermo ai 2,6 euro, motivandolo con il fatto che il rapporto prezzo/utili è considerato ormai un po’ tirato.

L’azione Intesa Sanpaolo risparmio raccoglie minori attenzioni e di fatto viene vista al traino dei movimenti della sua capofila.



Positività quindi, con un prevalere di “buy” in un contesto però non eccessivamente eccellente per il “target price”. I rendimenti dell’azione Intesa Sanpaolo sono molto rilevanti, da vera leader europea, ma un po’ di prudenza si impone, salvo che l’unico obiettivo sia quello dei dividendi di lungo termine. Le parole di Messina fanno pensare che la sostenibilità sia garantita, tanto più se un giorno o l’altro Draghi cambierà la sua politica dei tassi, migliorando i margini del settore bancario. Infine: ordinaria o risparmio? Un po’ dell’una e un po’ dell’altro sono la soluzione più idonea, puntando anche a una conversione delle risparmio, di cui si parla da tempo.



