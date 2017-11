In fuga dagli High Yield?

Capita di rado di vedere movimenti sincronizzati di fondi di qua e di là dell’Oceano: ecco perché oggi mettiamo in evidenza gli eccezionali deflussi di fondi registrati, la settimana scorsa, sui prodotti che investono in High Yield

di Valter Buffo

20 nov 2017 ore 09:05

Capita di rado di vedere movimenti sincronizzati di fondi di qua e di là dell’Oceano: ecco perché Recce’d oggi mette in evidenza gli eccezionali deflussi di fondi registrati, la settimana scorsa, sui prodotti che investono in High Yield. Nel primo dei due grafici in basso, vedete che la dimensione degli asset che sono investiti sulle obbligazioni High Yield attraverso il più grande ETF europeo è scesa ai minimi dal 2016, mentre sempre sotto ma nel secondo grafico vedete che la dimensione dei flussi in uscita, sia da ETF sia da Fondi che investono in obbligazioni High Yield, la settimana scorsa, è stata addirittura la più grande di sempre negli Stati Uniti. Un segnale di minore propensione al rischio obbligazionario, questo è sicuro: ma c’è forse qualche cosa di più, che deve essere preso in considerazione? Oltre ad un più debole RISK ON, che si vede anche in altri comparti, potremmo anche essere di fronte a segnali che riguardano la crescita economica? Perché come tutti sanno il rialzo del rendimento degli High Yield in passato ha anticipato fasi economiche di crescita debole, oppure di recessione. Sul tema, Deutsche Bank ha pubblicato, proprio questo weekend, una ricerca che va nella direzione opposta (“non si tratta di un anticipo di recessione”) ma noi in Recce’d abbiamo ritenuto utile portare alla vostra attenzione anche questa angolazione. Potrebbe trattarsi, forse, di una fase che Non anticipa un rallentamento della crescita del IL, ma che di fatto riflette un rallentamento nella crescita degli UTILI.

E’ la settimana del Thanksgiving negli USA: per questo, i mercati USA di fatto chiuderanno mercoledì sera Il dollaro apre la settimana più forte, a 11730 contro euro. La ragione è la politica in Germania Petrolio che apre la settimana forte, vicino a 57$ in Asia stamattina SEZIONE L'OPERATIVITA' questa settimana sul piano operativo ci occupiamo dei mercati obbligazionari e dei recenti dati per l’inflazione SEZIONE L'ANALISI il tema della nostra Analisi sarà il RISK ON: una fase che ha dominato il 2017, ma che forse sta arrivando alla fine

