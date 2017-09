Il ritorno del fattore 'politica': gli USA

Il panorama internazionale vedrà mettersi in moto una serie di processi che (solo in apparenza) si sono fermati tra luglio ed agosto. Moltissime, in particolare, le sfide per l'amministrazione Usa

di Valter Buffo

4 set 2017 ore 09:47

Non è necessario il test nucleare in Nord Corea per convincerci che settembre sarà (dal punto di vista dei mercati finanziari) il mese del "fattore politica". Il panorama internazionale vedrà mettersi in moto una serie di processi che (solo in apparenza) si sono fermati tra luglio ed agosto: in Asia si va verso il Congresso del Partito cinese, evento quinquennale di enorme importanza; in Europa si avvicinano le Elezioni in Germania, la riunione della Bce ed anche per Brexit la sensazione è quella di essere ad uno snodo decisivo (nel senso che… non se ne farà più nulla).

Negli stati Uniti, poi, la politica di Trump, che fino ad oggi è stata quella di rinviare in là nel tempo, verrà a trovarsi in una specie di collo di bottiglia.

Vediamo un sintetico elenco:

È annunciata per domani l’iniziativa in merito alla cosiddetta DACA, un aspetto delicatissimo delle leggi USA sul tema immigrazione. Sempre in settimana è atteso il pacchetto di misure per il disastro naturale di Houston e del Texas. A giorni è attesa anche la risposta del Parlamento USA per la legge di spesa che dovrebbe evitare il rischio di shutdown (prima tabella più sotto). Un tema che si intreccia con quello del “tetto per il debito”, altro problema che può essere sbloccato solo con un passaggio al Congresso (seconda figura qui sotto). Poi c’è la questione dei tagli alle tasse, argomento che nessuno ad oggi ha chiarito in modo concreto. Ed infine c’è la questione della eventuale rielezione, oppure non rielezione, di Janet Yellen alla Fed. Le tariffe commerciali alla Cina, annunciate per metà agosto, sembrano invece per il momento esser state messe del tutto da parte.

Il quadro è come vedete molto complesso: tanto che qualcuno si domanda se la compattezza della attuale Amministrazione Trump si adeguata per affrontare una serie di sfide così intense. Un tema che, ovviamente, avrà ricadute molto pesanti sui risultati dei vostri investimenti.

CONCLUSIONI - Settembre avrà come market driver principale la politica. Da guardare con occhi particolarmente attenti gli Stati Uniti di Trump.

