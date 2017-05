Il nostro nemico? Il debito

Il debito è oggi l’Elefante nella Stanza, che tutti fingono di non vedere ma che condizionerà i risultati dei vostri investimenti

Ne avevamo scritto già in più occasioni anche su SoldiOnlinte.it: non sarà Trump a decidere i destini dei vostri investimenti e dei vostri portafogli nel 2017. Oggi torniamo su questo argomento, perché i quotidiani e le televisioni associano i ribassi delle Borse alle difficoltà del Presidente Trump, e in questo modo confondono le idee. Trump ha molte difficoltà, oggettive e grandi, ma non è lui a determinare le tensioni delle ultime sedute, che erano in preparazione da molto tempo, a causa della progressiva divergenza tra realtà e fantasia, tra realtà dei dati e prezzi dei mercati (non soltanto l’azionario, attenzione!). Ieri abbiamo ricordato ai nostri lettori che volatilità NON è rischio, e i titoli poco volatili NON sono i meno rischiosi dei titoli più volatili: la volatilità è un dato statistico, mentre il rischio dipende (al 100%) da ciò che succede e succederà al sottostante che il titolo in questione rappresenta. Per questo, noi torniamo a ripetervi che bisogna fare attenzione al debito, piuttosto che alle Borse: le politiche non convenzionali, e MOLTO azzardate, delle Banche Centrali hanno fino a ieri sostenuto il sistema economico, mettendolo sotto ghiaccio e quindi paralizzandolo, grazie ad acquisti di debito che hanno del tutto distorto i prezzi. Ovviamente, così il debito ha continuato ad accumularsi, e a salire: sia quello degli Stati (primo grafico qui sotto) sia quello dei privati (secondo grafico), ed hanno continuato a salire anche i prezzi. Ma questo rialzo dei prezzi, attenzione, NON corrisponde ad un aumento di valore del sottostante: si sono, semplicemente, schiacciati a terra, ed in qualche caso sotto terra, i rendimenti di chi investe. Nel costruire, oppure rivedere, i vostri portafogli in titoli, noi vi suggeriamo di partire prima di tutto da questi dati: l’aumento generalizzato del debito resta e resterà la causa principale per la quale NON ci sarà una ripresa delle economie, almeno fino a quando non si sarà trovato il modo di distruggere in parte il debito emesso, cosa della quale pagheranno il costo proprio i detentori delle obbligazioni in questione (Draghi o non Draghi).

CONCLUSIONE Recce’d segnala che il debito è oggi l’Elefante nella Stanza, che tutti fingono di non vedere ma che condizionerà i risultati dei vostri investimenti

Nel daily dedicato ai Clienti, The Morning Brief, di oggi 19 maggio 2017, abbiamo trattato i seguenti temi:

Come è andato ieri il ribalzo? Convincente? “Gatto morto”? E chi è che comperava ieri alle 15,30 a New York? E perché? Guardiamo oltre Trump: cosa c’è in vista per la crescita delle economie senza tasse e liberalizzazioni? Perché il petrolio tiene così bene? SEZIONE L'OPERATIVITA' questa settimana sul piano operativo ci dedichiamo ai Mercati Emergenti ed alle materie prime SEZIONE L'ANALISI questa settimana per il nostro approfondimento il tema è la Cina, che per noi oggi è il fulcro dell’intero quadro finanziario internazionale

