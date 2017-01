Il “fattore” Trump come si misura?

Il nuovo Presidente degli Stati Uniti, almeno nelle prime settimane di Presidenza, si occuperà di Europa e di euro, anche in relazione con la Russia

di Valter Buffo

19 gen 2017 ore 09:02

Commento giornaliero di www.recce-d.com

Abbiamo sottolineato iri che è impossibile affidare l’analisi del “fenomeno Trump” con gli algoritmi: si tratta di un fattore difficilissimo da quantificare. Per questa ragione, proponiamo a chi ci legge su SoldiOnline.it elementi di tipo qualitativo, e precisamente una rassegna, sintetica, dei temi di carattere internazionale investiti nelle ultime settimane dal “ciclone Trump”, con particolare riferimento alle nuove tensioni che Trump stesso ha alimentato, e che il New York Times ha descritto in modo efficace così:

The Germans are angry. The Chinese are downright furious. Leaders of NATO are nervous, while their counterparts at the European Union are alarmed. Just days before he is sworn into office, President-elect Donald J. Trump has again focused his penchant for unpredictable disruption on the rest of the world. His remarks in a string of discursive and sometimes contradictory interviews have escalated tensions with China while also infuriating allies and institutions critical to America’s traditional leadership of the West.

La caratteristica che più di ogni altra ha segnato il candidato Trump, e poi il Presidente Eletto Trump, è stata l’imprevedibilità, il muoversi a scatti, l’andare a braccio, il non frenare gli impulsi. Da venerdì in poi tutto ciò dovrà scomparire, in un attimo, perché da quel momento ogni sua parola sarà anche scelta politica, decisione, atto concreto. Ecco perché in questi ultimi giorni sui mercati è circolata una palpabile apprensione. Leggiamo ancora un brano di una analisi del New York Times:

No one knows where exactly he is headed — except that the one country he is not criticizing is Russia and its president, Vladimir V. Putin. For now. And that he is an enthusiastic cheerleader of Brexit and an unaffiliated Britain. For now. Mr. Trump’s unpredictability is perhaps his most predictable characteristic. The world is accustomed to his provocative Twitter messages, but is less clear about whether his remarks represent meaningful new policy guidelines, personal judgments or passing whims.

Le analisi di Recce’d, che ha condotto da novembre in poi un monitoraggio quotidiano e attento di tutti i vari ambiti nei quali è visibile un Trump Effect, ci portano a concludere che la spia di maggiore significato degli umori di mercato è stata, in questi ultimi due mesi, il cambio tra euro e dollaro: e sarà probabilmente così anche nella prima fase della Presidenza, nella quale ci aspettiamo che l’Europa assuma un ruolo più importante della Cina e del Giappone, anche sulla base delle ultime mosse dello stesso Trump. Nota ancora il New York Times che la posizione di Trump verso la UE è fortemente critica:

In the interviews, Mr. Trump described the European Union as “basically a vehicle for Germany” and predicted that the bloc would probably see other countries follow Britain’s example and vote to leave.

CONCLUSIONE Recce’d oggi vi segnala che il nuovo Presidente degli Stati Uniti, almeno nelle prime settimane di Presidenza, si occuperà di Europa e di euro, anche in relazione con la Russia

Nel daily dedicato ai Clienti, The Morning Brief, di oggi 19 gennaio 2017, abbiamo trattato i seguenti temi:

Dati di ieri: l’inflazione Usa sta al 2,1%, a 10 anni il Treasury rende il 2,40% scarso. Yellen ieri sera ha detto che le conseguenze di un rialzo tardivo dei tassi ufficiali potrebbero essere “nasty” Dato di ieri, l’inflazione in Germania è allo 1,7%. Con la disoccupazione sotto il 5%, che cosa ci fa il tasso di sconto al MENO 0,40%? E come se ne esce? Ce lo spiegherà oggi Mario Draghi (forse) By By Maybe: Dal Regno Unito arrivano voci di forti dissensi nel gabinetto May. Arriverà a fine 2017? SEZIONE L'OPERATIVITA' Il dato di venerdì scorso per le vendite al dettaglio ha confermato l’attualità del nostro lavoro sul settore dei Beni di Consumo SEZIONE L'ANALISI Ci è sembrato utile approfondire per chi ci legge il tema del commercio internazionale nella settimana di Insediamento di Trump

La titolarità dell'analisi che qui riportiamo è dell'autore della stessa, e l'editore - che ospita questo commento - non si assume nessuna responsabilità per il suo contenuto e per le finalità per cui il lettore lo utilizzerà