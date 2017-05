Fate un test: fatevi queste domande

Ai nostri lettori suggeriamo un test, che per una volta non è solo un passatempo. Può aiutare, e molto, a capire che fine faranno i mercati, ed i vostri soldi, da qui a dicembre 2017

di Valter Buffo

2 mag 2017 ore 09:04

Con il nuovo record assoluto per l’indice Nasdaq a segnare lo 1 maggio 2017, la sensazione del pubblico è quella che “tutto va a gonfie vele”, proprio come sostiene Donald J. Trump dopo i suoi primi 100 giorni. “Il Mondo ha ricevuto il messaggio”, dice il nuovo Presidente. Dobbiamo crederci? Ai nostri lettori suggeriamo un test, che per una volta non è solo un passatempo. Può aiutare, e molto, a capire che fine faranno i mercati, ed i vostri soldi, da qui a dicembre 2017. E’ un test molto semplice: si tratta di prendere il primo grafico qui sotto, e poi rivolgersi alla persona a cui affidate la vostra fiducia nelle scelte di investimento, per chiedere a lui di spiegarvi quanto segue:

La Borsa Usa è salita del 6% da inizio 2017 sulla base delle previsioni degli analisti; gli analisti vedono gli utli delle Società quotate crescere del 12,5% nel 2017; questo grazie al fatto che l’economia USA è forte, e diventerà anche più forte; ma, se questi analisti ci vedono giusto, perché il dolalro vale quanto valeva il giorno dell’Elezione di Donald J. Trump? La Federal Reserve ha alzato i tassi ufficiali di interesse, nel 2017, e li alzerà ancora, forse due volte, forse tre volte; e la BCE? Assolutamente no, almeno fino al settembre 2018 (secondo quello che dice Draghi): date uno sguardo al secondo grafico qui sotto, che cosa c’è che supporta il cambio dell’euro in questo grafico? Ma allora: perché contro euro il dollaro vale quanto valeva il giorno dell’Elezione di Donald J. Trump? La nuova Amministrazione Usa utilizza atteggiamenti aggressivi, in politica estera, ed è certamente aumentato il rischio di un conflitto aperto; in caso di conflitto, la superpotenza miliare degli Stati Uniti è, di cero, la maggiore garanzia per chi investe, e questo da sempre; ma allora: perché il dollaro USA non è salito, dal giorno dell’Elezione di Doanld J. Trump?

Non sarà che, poi, le cose NON vanno alla grande? Che NON sono come sembrano a prima vista, oppure se si leggono certi settimanali specializzati, certe riviste sul mercato del risparmio e i suoi prodotti, oppure la sezione “Economia” dei quotidiani nazionali? E non andrà a finire, anche quest’anno come nel 2014, 2015, 2016, che guardandosi indietro a settembre si dirà: “quante sciocchezze circolavano a inizio anno”

CONCLUSIONE Recce’d suggerisce ai lettori di un utile test per orientare le scelte di portafoglio e la gestione dei rischi nei prossimi mesi

Nel daily dedicato ai Clienti, The Morning Brief, di oggi 2 maggio 2017, abbiamo trattato i seguenti temi:

Dati deboli per la crescita economica negli USA anche nel mese di aprile Le trimestrali di Apple e Facebook completano il quadro del settore tech, sul quale Recce’d tornerà con analisi di dettaglio in The Morning Brief Attenzione ancora al petrolio, sceso nella giornata di ieri sotto i 49$, e sempre molto volatile SEZIONE L'OPERATIVITA' questa settimana sul piano operativo ci occuperemo dei risultati delle trimestrali USA pubblicati sin qui SEZIONE L'ANALISI questa settimana il tema è la sterlina GBP: sta forse preparando un movimento importante?

