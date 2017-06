E se la Fed non alzasse?

Sei mesi fa tutto era "Trump Trade" e "Reflation". A pochi mesi di distanza non c’è più nulla: lo scenario è al contrario di bassa inflazione, crescita moderata e Trump de-potenziato

di Valter Buffo

9 giu 2017 ore 09:57

Nessuno ha fatto Triplete: la reazione dei mercati finanziari al triplo appuntamento di ieri (BCE, Comey e Regno Unito) è stata... nessuna. Una conferma di ciò che Recce’d vi ripete da mesi: fate la massima attenzione, perché i mercati in questo momento sono del tutto “fake”, come anestetizzati, come imbambolati, privati del loro naturale movimento, un po’... rimbambiti. E quindi, dietro l’angolo, c’è sicuramente qualche grossa sorpresa, qualche reazione isterica, qualche forte impennata degli indici, in entrambe le direzioni. Meglio stare fuori, meglio stare a vedere: perché nessuno, ma proprio nessuno, può dire quando sarà “staccata la spina”.

Un esempio di questa enorme incertezza che pesa sui mercati? Settimana prossima si riuniranno le tre grandi Banche Centrali di Regno Unito, Giappone e Stati Uniti: tre riunioni incertissime. Persino per gli USA dove da un lato è scontato un nuovo rialzo dei tassi ufficiali di interesse, ma dall’altro sono salite al massimo le incertezze su ciò che a Fed farà dopo, nella seconda metà del 2016.

Nel primo grafico sotto, vedete le reazioni del mercato delle obbligazioni USA ai precedenti rialzi dei tassi di interesse, che sono state nella direzione opposta a quanto il mercato aveva previsto. Nel secondo grafico, vedete una situazione che è ancora più anomala, e clamorosa ed è quella del cambio del dollaro USA. Il punto dove sta? Nel capovolgimento delle scenario: sei mesi fa, tutto era “Trump Trade”, e tutto era “Reflation”, ma a pochi mesi di distanza non c’è più nulla, lo scenario è al contrario di bassa inflazione, crescita moderata e Trump de-potenziato.

Ecco quindi le domande che la settimana prossima si faranno alla riunione della Federal Reserve, e che si fa anche ogni mattina il mercato:

Che fine ha fatto la crescita? Che fine ha fatto l’inflazione? Che cosa spiega il “conundrum” dei mercati obbligazionari (grafico 1) Che cosa spiega la debolezza del dollaro USA (grafico 2)

CONCLUSIONE: Lo scenario negli ultimi mesi si è capovolto, la Reflation non esiste più e il Trump Trade è finito: il nuovo scenario dove ci porta?

