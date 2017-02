Dopo un anno anemico nel 2017 occhio agli utili

Nell’anno in corso occorrerà valutare gli investimenti in ottica di fondamentali, con particolare attenzione ai dati relativi alla crescita degli utili delle aziende. E il 2016 ha insegnato che...

di Mauro Introzzi

10 feb 2017 ore 12:20

Nell’anno in corso occorrerà valutare gli investimenti in ottica di fondamentali, con particolare attenzione ai dati relativi alla crescita degli utili delle aziende. Lo sostiene l'ufficio studi di Marzotto Sim. Lo scorso anno la crescita del fatturato delle aziende è infatti stata anemica -se non negativa - mentre quella degli utili non è variata di molto. In questi anni, secondo gli esperti di Marzotto Sim, la crescita degli indici azionari che c'è stata è dovuta prevalentemente alla bassa avversione al rischio degli operatori. Per l’ufficio studi della casa milanese, quindi, eventi potenzialmente negativi del 2017 possono minare tale ottimismo riportando gli investitori a valutare maggiormente gli investimenti in ottica dei fondamentali.

Marzotto Sim prende spunto da cos’è successo nel 2016, un anno molto complicato per i mercati a causa soprattutto di molti eventi esogeni, in particolare di natura politica, che ne hanno influenzato l’andamento. La società si riferisce in particolare:

al referendum indetto nello scorso giugno dal Regno Unito circa la possibilità di uscire dall’Unione Europea, chiusosi con un risultato a favore di Brexit,

le elezioni presidenziali in USA tenutesi l’8 novembre che hanno visto l’elezione di Donald Trump

il referendum costituzionale tenutosi in Italia circa la modifica del senato e del titolo V della costituzione, che ha visto la vittoria schiacciante del NO.

Marzotto Sim evidenzia che la conclusione che possiamo trarre da questi 3 eventi è che il rischio sistematico ha prevalso quasi sempre su quello specifico. In presenza di potenziali elementi destabilizzanti “il mercato ha sempre anticipato le correzioni per poi rimbalzare una volta rimossa l’incertezza”. Per Marzotto Sim, quindi, “la rimozione dell’incertezza ha quindi avuto un peso maggiore rispetto all’esito del risultato”.

Questa evidenza potrebbe costituire il trait d’union per il 2017, durante il quale avremo molte situazioni potenzialmente destabilizzanti come le elezioni in Francia ed in Germania.

Sulla base di queste premesse Marzotto Sim ha pubblicato le sue prospettive per il 2017, che SoldiOnline.it riporta qui di seguito:

Per quanto riguarda il futuro anche il 2017 si rivela sulla carta un anno impegnativo in riferimento al quale si possono individuare tre categorie di rischi.

Rischio sistemico/politico: le elezioni in Francia e Germania, la ECB percepita essere nella fase finale del Q.E, la FED che proseguirà con il rialzo dei tassi ed i forse troppo scontati effetti di una politica fiscale più annunciata che attuata faranno del prossimo, un anno probabilmente molto volatile.

Rischio congiunturale: consistenti nel possibile deterioramento dell’economia cinese e da prospettive meno forti del previsto per l’economia americana. Se questi due rischi dovessero materializzarsi, associati alla politica monetaria restrittiva attualmente in atto, potrebbero costituire una minaccia per il dollaro con un aumento della volatilità a principale detrimento del mercato azionario statunitense che è ai massimi storici.

Rischio fondamentale: relativo allo scostamento tra i fondamentali reali delle aziende e quelli espressi dai titoli. A tale riguardo possiamo dire, sintetizzando, che i due principali drivers per il mercato azionario sono la crescita degli utili e la bassa avversione al rischio. Il primo è un parametro oggettivo il secondo è meramente soggettivo ed influenzato dall’intero contesto del momento.



Dalla tabella che segue si può facilmente osservare come a livello globale la crescita del fatturato è stata anemica se non negativa, quella degli utili non è variata gran che di anno in anno e, quando c’è stata, è derivata da un taglio dei costi, di conseguenza la crescita degli indici azionari che abbiamo osservato dal 2009 ad oggi pari per l’MSCI Global al 50% è dovuta prevalentemente alla bassa avversione al rischio degli operatori più che ad un aumento della crescita degli utili.







Questo costituisce di fatto un rischio nascosto perché se l’avversione al rischio dovesse tornare e le prospettive di crescita sia micro che macro risultare sotto le attese, il mercato azionario (soprattutto lo SPX) potrebbe essere protagonista di una brusca correzione. A contrastare questa dinamica potrebbe però esserci la riallocazione pro equity a scapito dei bonds per effetto del rialzo dei rendimenti di questi ultimi.



In conclusione se per la prima parte del nuovo anno crediamo che l’ottimismo ciclico mostrato nella seconda parte del 2016 possa continuare, andando avanti, le conseguenze di alcuni eventi potenzialmente negativi come la Brexit possano minare tale ottimismo riportando gli investitori a valutare maggiormente gli investimenti in ottica di fondamentali. Come reagirà il mercato dipenderà molto dal suo sentiero di espansione. Se ci saranno dei bruschi rialzi è probabile che a questi seguiranno continue prese di profitto, alimentando la volatilità. Se invece le politiche di Trump si materializzeranno concretamente è possibile un contagio positivo anche al vecchio continente i cui listini potranno così espandersi con un trend più definito.

