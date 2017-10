Dollaro in fuga?

Commento giornaliero di www.recce-d.com



Sono numerosi i fattori che hanno contribuito al rafforzamento del dollaro USA che vedete stamattina (primo grafico sotto): vediamo i principali

Dei tre fattori, a cui sembra che il principale sia proprio il terzo: dopo mesi e mesi di calma piatta, potrebbe essere questa che si chiude oggi la prima settimana nella quale il mercato delle obbligazioni ha avuto un peso maggiore, rispetto al mercato delle azioni. La soglia di 2,40% che è stata superata sul mercato USA (per i rendimenti a 10 anni) è ritenuta da molti ed autorevoli commentatori come una sogli psicologica molto significativa: ne ha parlato Bill Gross di Janus, e ieri ci è ritornato anche Ray Dalio di Bridgewater con queste parole:

Billionaire hedge fund manager Ray Dalio said that he sees a “significant amount of risk in the bond market” as the U.S. moves toward a bigger deficit and the Federal Reserve unwinds its balance sheet. “Tightenings become progressively more concerning because as you move along they’re more and more difficult to get perfect. As we’re progressing, we’re entering a period of greater risk in the nature of the market.”