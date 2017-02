Dollaro che danza sui supporti

Oggi vi segnaliamo il cambio del dollaro USA è in prossimità di supporti tecnici molto significativi, da cui potrebbe partire una accelerazione

di Valter Buffo

13 feb 2017 ore 09:08

Donald J. Trump è un Presidente che è stato eletto anche grazie alle sue caratteristiche peculiari, una delle quali è la imprevedibilità. Insieme con la imprevedibilità, c’è anche il suo modo di stare in pubblico, ed in particolare l’utilizzo dei canali “social”, primo fra tutti Twitter, per fare conosce al pubblico i suoi pensieri. Un mix vincente, ma pure pericoloso: per lui, che rischia sempre più spesso di cadere in contraddizione con sé stesso (“una sola Cina” è l’esempio più evidente di questo weekend). Se guardiamo ai mercati finanziari, la spia principale, l’espressione più evidente di questo stato di cose è il cambio del dollaro USA: qui la contraddizione è fin dai primi giorni evidente, tra MAGA (Make America Great Again) e “currency manipulators” (manipolatori dei cambi). Argomenti che poi ognuno di noi ritrova, ogni mattina sulle prime pagine dei giornali: per questa ragione ci è sembrato utile fare il punto sul cambio del dollaro, utilizzando i due grafici qui in basso. Nel primo grafico potete vedere che il rialzo del dollaro che fece seguito al risultato delle Elezioni Presidenziali è durato poco: oggi il dollaro (misurato qui dal Dollar Index) viene scambiato allo stesso livello a cui era scambiato 12 mesi fa, ma pure all’inizio dello scorso mese di novembre, pochi giorni prima di quelle Elezioni. Nel secondo grafico invece utilizziamo l’analisi tecnica, per mettere in evidenza quanto sia importante proprio il livello di cambio di questi giorni: il grafico ci racconta quanto sia importante, ovvero cruciale, il supporto che il cambio del dollaro ha toccato la settimana scorsa, lungo la sua discesa. Da questo supporto, c’è stato poi un rimbalzo: che verrà messo in discussione questa settimana prima dalla Audizione di Janet Yellen in Congresso, e poi dai dati macroeconomici, a partire dalle vendite al dettaglio.

