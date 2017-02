Deflazione? Inflazione? Stagflazione?

Commento giornaliero di www.recce-d.com

Solo dodici mesi fa, come tutti i lettori ricordano, tutto era “deflazione”: deflazione era il tema forte di Draghi, e degli interventi di Kuroda, ma pure sui mercati il termine girava e girava, fino a spingere poi i rendimenti delle obbligazioni ai loro limiti più bassi di sempre a giugno. Il risveglio è stato brusco, perché in soli sei mesi (non sei anni: mesi) si è passati dal vocabolo “deflazione” al suo opposto, ovvero “inflazione”. Noi di Recce’d ve lo anticipammo già un anno fa (LEGGI L'ARTICOLO: L’inflazione fa paura?) , e quindi oggi non ripeteremo cose già dette: ve ne scriviamo soltanto allo scopo di introdurre un nuovo vocabolo, la “stagflazione”, che era un po’ sparito dagli anni Setttanta ad oggi. Ve ne parliamo perché sui mercati se ne parla: ed avete appena visto come, in soli sei mesi, un tema marginale può trasformarsi nel tema centrale dei mercati. Di stagflazione, ad esempio, ha parlato due giorni fa il notissimo gestore Kyle Bass, in questo modo:

The U.S. economy is moving into a period of higher inflation but still-tepid growth, posing a difficult investing environment, famed short-seller Kyle Bass said Wednesday. Bass, who made his name betting against subprime mortgages ahead of the 2008 financial crisis, warned that the combination will create an environment of "stagflation," a term that came into widespread use during the 1970s when both consumer prices and unemployment were on the rise. "You have wages up, you have real estate rent moving up, now you have commodities bouncing. So 2017 is going to be a year of increasing inflation but economic growth lagging. We're moving into a stagflationary environment in my view." From an investment standpoint, the Hayman Capital Management founder and CIO said the main advice is for investors to stay away from long-duration bonds. Inflation usually causes bond yields to rise and prices to fall, creating capital losses for investors.