Dagli High Yield alla Curva

Oggi torniamo sul tema delle obbligazioni: che al contrario della Borsa sembrano segnale un rallentamento economico imminente

21 nov 2017 ore 08:58

Abbiamo scritto ieri mattina che, oltre ad un più debole sentimento di RISK ON (che si vede anche in altri comparti del mercato internazionale) la fuga dalle obbligazioni ad alto rischio, che noi ieri abbiamo documentato attraverso due grafici, potrebbe essere anche un segnale che riguarda la crescita economica: perché come tutti sanno il rialzo del rendimento degli High Yield in passato ha anticipato fasi economiche di crescita debole, oppure di recessione. Sul tema, Deutsche Bank ha pubblicato, lo scorso weekend, una ricerca che va nella direzione opposta, affermando che “non si tratta di un anticipo di recessione” (lo vedete sotto nel secondo grafico), ma noi in Recce’d abbiamo ritenuto utile portare alla vostra attenzione anche questa angolazione, perché non è il solo segnale oggi molto evidente di timori di una prossima recessione. Il segnale forse più forte è quello che potete vedere nel primo grafico sotto, ovvero l’appiattimento clamoroso della curva dei rendimenti: la differenza tra il rendimento a 10 anni e quello a 2 anni, nel mercato dei Titoli di Stato USA, oggi è scesa ai livelli che si erano toccati solo immediatamente prima delle due grandi Crisi Finanziarie, quella del Duemila e quella del 2007-2009. Un segnale certamente forte, che va analizzato con attenzione, anche se come sempre noi di Recce’d ripetiamo non c’è nulla di meccanico sui mercati finanziari, dove la Storia non si ripete mai due volte uguale.

CONCLUSIONE Recce’d oggi torna sul tema delle obbligazioni: che al contrario della Borsa sembrano segnale un rallentamento economico imminente

