Cuban twitta e il Bitcoin cade

E’ successo martedì 6 giugno quando il miliardario americano ha espresso ai suoi follower i suoi dubbi sulla quotazione della moneta virtuale. Sembra più una religione che un asset, ha aggiunto.

di Redazione Soldionline

8 giu 2017 ore 14:27

Mark Cuban è un imprenditore americano. Miliardario e uomo di spettacolo, è anche presidente della squadra di basket dei Dallas Mavericks, e della rete televisiva HDNet.



E ha 7,1 milioni di follower su Twitter. Uno che quando parla (e tweetta) viene ascoltato.



E’ successo martedì 6 giugno, quando ha twittato la sua opinione sulla quotazione dei Bitcoin, la criptovaluta che solo quest’anno ha guadagnato circa il 200%.



Per molti, quello che sta accadendo alla quotazione del Bitcoin ha tutte le caratteristiche di una bolla speculativa in piena regola.



E quando Mark Cuban ha ribadito questo concetto ai suoi 7 milioni di follower la moneta virtuale ne ha risentito pesantemente.



“Credo sia una bolla. E non so quando accadrà e quanto sarà grande la correzione. Quando tutti si vantano di come sia stato facile guadagnare denaro=bolla.”

I think it's in a bubble. I just don't know when or how much it corrects. When everyone is bragging about how easy they are making $=bubble https://t.co/hTrV5DeWNd — Mark Cuban (@mcuban) 6 giugno 2017





Come si vede dal grafico (tratto da Marketwatch), quando Cuban ha Twittato il Bitcoin era leggermente sotto il massimo di giornata (2.956), a quota 2.883 dollari.







Dopo il tweet la discesa verso 2.742 è stata molto veloce.



Trovate le quotazioni del Bitcoin in diretta a questa pagina.



Ecco altre opinioni di Cuban sul Bitcoin, sempre attraverso Twitter, espresse lo stesso giorno.



“Le criptovalute sono come l’oro. Più religione che asset. Con la differenza che con l’oro si fanno bei gioielli. Non così con le criptovalute.”

Anyone anywhere can buy a stock. #crypto is like gold. More religion than asset. Except of course gold makes nice jewelry. #crypto notsomuch https://t.co/xp334BCRa2 — Mark Cuban (@mcuban) 6 giugno 2017





“Non sto mettendo in discussione il valore. Sto mettendo in discussione la valutazione.”

I'm not questioning value. I'm questioning valuation https://t.co/3mZE6bx71b — Mark Cuban (@mcuban) 6 giugno 2017





Dal colpo inferto da Cuban il Bitcoin si è poi almeno in parte ripreso, attestarsi intorno a quota 2.800.



Ma se per parlare di correzione ci vuole una discesa di almeno il 10%, allora il bello deve ancora venire.