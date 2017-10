Cosa muove le Borse europee?

Commento giornaliero di www.recce-d.com

Dopo avere visto la reazione degli indici europei di Borsa alle dichiarazioni di Draghi giovedì viene da chiedersi se sia solo la politica monetaria a muovere i mercati: la reazione, in particolare dell’indice DAX tedesco, è stata violenta, e l’indice Stoxx 50 si è riavvicinato ai massimi del 2017, che risalgono ormai a sei mesi fa. I lettori di SoldiOnline.it sicuramente hanno letto cento volte che “l’economia europea va molto bene”, ma ci sono almeno due domande da farsi a questo proposito:

Lascia perplessi leggere dati come questi e metterli a confronto con l’evoluzione dei mercati, dove gli indici di Borsa si avvicinano ai massimi assoluti ma soprattutto dove si vedono scatti bruschi come da acquisti da panico (secondo grafico): ci chiediamo e chiediamo ai lettori, che cosa stanno comperando oggi quelli che investono in Borsa in Europa: forse comperano le promesse della Banca Centrale? Se questo fosse vero, se fosse questa la base, allora noi di Recce’d suggeriamo di rileggere con attenzione le parole che noi abbiamo letto nel weekend su Bloomberg:

German newspaper Boersen-Zeitung reported that Weidmann was joined in his opposition by Executive Board member Sabine Lautenschlaeger and Dutch Governor Klaas Knot. It also said others including Executive Board member Benoit Coeure, one of the architects of QE, were critical but didn’t necessarily reject the outcome.

The ECB may still be close to ending asset purchases. Policy makers implicitly assume the program will be tapered to a halt by the end of next year so long as the inflation outlook improves, according to officials with knowledge of the discussions. In seminars on Wednesday, governors were presented with a potential scenario that foresaw buying tapered after September in monthly steps to 20 billion euros, 10 billion euros and 5 billion euros and then stopping, one official said.