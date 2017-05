Cosa hanno comperato?

Una delle, numerose, anomalie che caratterizzano il mercato internazionale nella prima parte del 2017: la bolla degli immobili in Canada

di Valter Buffo

30 mag 2017 ore 08:54

Commento giornaliero di www.recce-d.com

La fine della fase di mercato che dura dal mese di dicembre 2016, fase che è stata in passato attribuita a Trump ma che oggi, evidentemente, ha perso quel punto di riferimento (e non si sa più a che cosa attribuire) arriverà sicuramente. Arriverà a nostro parere a breve. Ed arriverà di sorpresa: l’innesco del turnaround come visto in passato arriverà, probabilmente da qualche fatto, evento oppure notizia che arriva … dalla periferia. Per questo Recce’d ha messo alla vostra attenzione nelle settimane scorse fatti ed eventi che, sulla stampa specializzata e non, vengono trascurati, visto che si scrive solo dei “nuovi record di Wall Street”. Tra questi temi, uno che a nostro giudizio ha una notevole importanza è lo stress che si registra nel settore immobiliare in Canada, del quale vi abbiamo già scritto proprio sulle pagine di SoldiOnline.it (Stavolta potrebbe cominciare dal Canada?). Il passaggio qui sotto commenta il primo dei due grafici che trovate più in basso:

Canada’s house price bubble has become one of the hottest and longest-running in the world, having barely dipped during the housing bust in the US. The Teranet-National Bank House Price Index, which uses a similar methodology of sales pairs that the Case-Shiller index in the US uses, has surged over 100% since 2006 (red line, right scale). The year-over-year increases in much of 2016 and all of 2017 have been in the double digits (blue columns, left scale).

Il tema dei prezzi degli immobili si intreccia poi con un secondo tema, di grande significato: gli indici dei prezzi, e quello dell’inflazione in particolare, sono davvero rappresentativi degli incrementi dei costi delle famiglie?

Canadians – like Americans who’re in a similar boat – have long complained that life overall is getting a lot more expensive a lot faster than reflected in the CPI. And a big part of that expense is housing costs for owners and renters.

Il tema dei prezzi degli immobili canadesi ha una rilevanza che va ben oltre i confini del Canada, come spiega il terzo brano che oggi riportiamo:

Everyone except the housing industry is fretting about Canada’s house price bubble – from international organizations to the Bank of Canada. The provinces of British Columbia and Ontario have undertaken drastic measures , given the limited tools they have, to put a damper on the house price bubbles in their main urban areas, Vancouver and Toronto. And just today, a Bloomberg View article proclaims, “Canada Must Deflate Its Housing Bubble,” and “The central bank needs to raise interest rates, and soon.” That has been the obvious but ignored solution for years. Now some observers and the housing industry are saying wait… inflation is only 1.6%; why raise rates?

CONCLUSIONE Recce’d vi segnala una delle, numerose, anomalie che caratterizzano il mercato internazionale nella prima parte del 2017: la bolla degli immobili in Canada



Fonte: Wolfstreet

Fonte: Wolfstreet

Nel daily dedicato ai Clienti, The Morning Brief, di oggi 30 maggio 2017, abbiamo trattato i seguenti temi:

Italia: dove sta andando? Leggete i nostri Post delle ultime settimane (Italia: in accelerazione) Petrolio: dove sta andando? Il primo giorno della settimana ha visto il petrolio rimanere fermo proprio a 50$ Oggi gli USA riaprono: sarà la settimana dell’occupazione e degli indici ISM SEZIONE L'OPERATIVITA' questa settimana sul piano operativo ci dedichiamo alle (moltissime) analisi ed osservazioni a proposito dei rischi e della bassa volatilità SEZIONE L'ANALISI questa settimana il tema del nostro approfondimento è il malessere delle economie: dopo otto anni di “stimolo”, l’economia non riparte, perché?

La titolarità dell'analisi che qui riportiamo è dell'autore della stessa, e l'editore - che ospita questo commento - non si assume nessuna responsabilità per il suo contenuto e per le finalità per cui il lettore lo utilizzerà