Consumi e crescita: come risolvere il puzzle?

Commento giornaliero di www.recce-d.com

La Federal Reserve, mercoledì scorso, ha spiegato al Mondo che “il calo della spesa per consumi negli USA è transitorio”: ci possiamo fidare? I dati per l’occupazione di venerdì scorso sembrano, a prima vista, supportare questa visione delle cose. Altri dati di cui disponiamo però ci dicono di no, che non è proprio così. Primo fra tutti, quello pubblicato venerdì, insieme con i dati per l’occupazione, relativo alla crescita delle retribuzioni (2,5%), che in termini reali resta (pericolosamente) vicino a zero, e quindi NON aumenta il potere di spesa delle famiglie. Ma ci sono altri dati che Recce’d vuole mettere in evidenza: e primo fra tutti, quello della vendita di auto negli Stati Uniti.

We now have all 16 major OEMs reported and with that data can be sure that US auto sales missed in April. Full calculations from the Bureau of Economic Analysis won’t be out for another couple of weeks but Ward’s Auto estimated a 16.81mm SAAR sales pace for the month, slightly more optimistic than our 16.78mm SAAR final estimate. AutoData was also more optimistic, tracking 16.88mm SAAR. Regardless, that’s the second month in a row below the 17mm sales pace and a clear miss no matter which estimate you use. With autos coming in weak in April, keep in mind that seasonality in GDP numbers may not be the only reason for slower consumer spending. Autos and parts consumption subtracted 0.42% off the total QoQ SAAR growth rate in Q1, and the numbers for April don’t suggest a major improvement on that figure for Q2.