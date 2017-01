CIA: un risveglio di scambi sospetto dopo due anni di letargo, PIR o riscoperta ?

CIA, Compagnia Immobiliare Azionaria è nata dalla scissione delle proprietà immobiliari possedute da Class Editori

27 gen 2017 ore 15:20

A cura di Emilio Tomasini

CIA, Compagnia Immobiliare Azionaria è nata dalla scissione delle proprietà immobiliari possedute da Class Editori.

La società, quotata da anni sul MTA, ha successivamente allargato la sua influenza nel settore viniviticolo siciliano.

E' controllata dalla Compagnie Foncière du Vin con il 49,49% del capitale. Vicepresidente è Paolo Panerai.

Le partecipazioni di CIA sono molto frastagliate. Un patrimonio immobiliare di oltre 21000 mq lordi situati in massima parte nella zona centrale di Milano, la proprieta' dei Feudi del Pisciotto in Sicilia ed un prestigioso appartamento di 430 mq a New York .

Questi immobili sono in carico ai prezzi storici di oltre 57 milioni

L'appartamento di New York,in carico dal 2010 a 2,419 milioni potrebbe essere stato alienato in questi giorni, come da dichiarazione presente nella trimestrale al 30 settembre 2016. Si tratta di un acquisto avvenuto in un momento felicissimo per l'acquirente italiano che ha comperato a quotazioni molto basse nel pieno della crisi immobiliare statunitense con un dollaro che valeva un terzo in meno dei prezzi attuali.

Feudi del Pisciotto, come da suddetta trimestrale al 30 settembre 2016, ha intensificato la sua produzione vinicola ed ha triplicato il fatturato.

La società conta anche su proprietà immobiliari nell'isola di Levanzo (Sicilia) tramite la controllata Agricola Florio, un'isola su cui opera anch'esso valorizandola, il gruppo Prada.

Tra le numerose quote di altre società possedute spicca il 50% di Società Infrastrutture Sicilia Srl che a sua volta detiene la più importante partecipazione privata in Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani.

Fiore all'occhiello di CIA è la quota nella holding LC International che detiene i marchi Le Cirque, Sirio e il Circo e le partecipazioni totalitarie nel ristorante-società facente capo alla famiglia Maccioni. Si tratta di una lussuosa catena di ristoranti tra i più famosi del mondo che si sta allargando sempre più e di cui si può prima o poi ipotizzare una quotazione in borsa a New York.

CIA non ha mai ricevuto commenti dalla stampa finanziaria. Secondo un certo agreement tra i giornalisti non si parla, né si consigliano o criticano ,società controllate più o meno direttamente da altri editori. Per tale ragione è forse l'unico titolo che non ha mai avuto un report sulla stampa finanziaria.

Tale silenzio frena qualsiasi velleità sull'azione, spinta al rialzo solo da ventate speculative come la vendita della quota di Donnafugata due anni fa. O come potrebbe accadere se venisse tra poco confermata la vendita dell'immobile di New York.

La società capitalizza 17 milioni di euro. Dispone di un patrimonio immobiliare al costo storico di oltre 57 milioni e denuncia debiti per 46 milioni. I 9 mesi si sono chiusi in perdita di 1,29 milioni, una cifra che potrebbe diventare positiva se la vociferata (da CIA) vendita dell'immobile di New York fosse avvenuta prima del 31 dicembre. In tal caso il dividendo, come l'anno scorso, potrebbe essere staccato. Ma le operazioni straordinarie potrebbero proseguire con possibili vendite delle quote dell'aeroporto di Trapani o dei ristoranti americani o dei mini immobili a Malindi, Portorotondo e Venezia.

Rimane il mistero sulla quotazione in borsa, che comporta costi di quotazione e obblighi con la Consob, di una micro società tascabile, forte di quasi 15.000 mq tra via Burigozzo, Corso Italia e via Gian Galeazzo nel centro di Milano (di facile approssimativa valutazione anche ricordando che 2400 mq sono di autorimesse e cantine) e con una quantità di interessi in Sicilia (vitivinicoli, aeroporti, immobili) e Stati Uniti ma sulla quale grava un totale silenzio da parte di giornalisti finanziari e analisti. Il titolo CIA, dopo un massimo di 0,36 euro segnato esattamente due anni fa (per non parlare di quando valeva 0,60 nel 2007) ha quasi dimezzato le sue quotazioni. Questo è lo scotto che si paga per la mancanza di "promotion" dello stesso titolo da parte del suo gruppo dirigente. L'incremento negli scambi nelle ultime sedute fa sperare in una riscoperta dei fondamentali dopo un lungo oblio.

Altri metteno il dito, per spiegare l'inizio di questo timido risveglio, sulla nascita dei PIR. I fondi interessati ad investire nelle piccole società dovrebbero mirare alle azioni piccole. Questo spiegherebbe la riscoperta di una manciata di titolini nelle recenti sedute (Go Internet, Isagro, Enertronica, Triboo etc) finora dimenticati dai fondi e dalle gestioni. Si compera prima per anticipare la valanga di liquidita' sui titoli minori che, si spera, potrebbe toccare il mercato nei prossimi mesi su queste small caps.



