Oggi torniamo sul tema dei candidati a Chairman della Federal Reserve, ed in particolare su John Taylor che oggi si dice sia in vantaggio

19 ott 2017 ore 08:58

Sul mercato girava voce negli ultimi giorni ieri che il rialzo del dollaro USA contro euro degli ultimi giorni (da 1,1900 verso 1,1700) fosse per intero da attribuirsi al fatto che “a Donald J. Trump è piaciuto John Taylor”. Questa spiegazione ci lascia scettici, ma allo stesso tempo ci offre uno spunto interessante, quello di spiegare ai nostri lettori chi è John Taylor. Economista, con studi di grande fama nel campo della macroeconomia (e non della Finanza) Taylor è conosciuto nel mondo accademico per la Regola di Taylor ovvero la Taylor Rule, ovvero una regoletta che dovrebbe, in modo meccanico, rendere estremamente prevedibile per i mercati finanziari il livello del costo del denaro che la Federal Reserve oggi invece stabilisce in modo del tutto discrezionale. Sulla base della suddetta Taylor Rule, oggi Taylor viene considerato il più “falco” tra i diversi candidati alla Presidenza della Federal Reserve, come racconta il primo grafico qui sotto, perché l’applicazione della regola nel suo senso classico porterebbe il costo ufficiale del denaro vicino al 4%, mentre una sua applicazione “diluita” arriverebbe comunque al 3%. Intendiamo: già oggi, con i dati di oggi. Scriveva proprio ieri il Financial Times

That, at least, appears to be how traders are interpreting reports this week that US economist who devised the eponymous “Taylor rule” is the frontrunner to take over at the helm of the most important central banks in the world. Policy sensitive Treasury yields have risen sharply this week, with the two-year note yield hitting 1.56 per cent on Wednesday, the highest level since October 2008. “The ‘Taylor rule’ set out by him is probably the best-known monetary policy rule and would currently require a much higher key rate, which suggests that Mr Taylor would favour a much more restrictive monetary policy,” said Thu Lan Nguyen, analyst at Commerzbank. But what if the relationship is less straightforward than many in the market think? Nicholas Brooks, head of economic research at ICG, said that the Treasury market was overreacting to the prospect of Taylor’s appointment, as his rule could “spit out multiple possible target rates” based on several inputs that include the assumed “neutral” interest rate and appropriate measure of inflation.

Per chi fosse interessato, sono numerosissimi in Rete i modi per approfondire l’argomento. Noi ci limitiamo qui a riportare la formula originale, per spiegare come il costo del denaro verrebbe determinato, in sostanza, da due fattori, ovvero la crescita del PIL (effettiva e potenziale) da un lato e il tasso di inflazione (effettivo e desiderato) dall’altro.

CONCLUSIONE Recce’d oggi torna sul tema dei candidati a Chairman della Federal Reserve, ed in particolare su John Taylor che oggi si dice sia in vantaggio

