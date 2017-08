Che cosa ci dicono oggi le “financial conditions”?

Oggi quale è il problema? E’ presto spiegato: i tre recenti rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve avevano nelle intenzioni (ovviamente) quella di risultare “restrittivi. E’ successo il contrario

di Valter Buffo

29 ago 2017 ore 08:58

Come Recce’d ha scritto ieri mattina su SoldiOnline.it, la recente riunione di Jackson Hole ha messo all’attenzione degli operatori il tema delle “financial conditions”: tema che non è stato affrontato in modo esplicito nei due interventi di Jackson Hole, ma non di meno rimane ancora al centro del dibattito sui mercati, dove era stato messo il 27 giugno nella riunione europea dei Banchieri Centrali, quella di Sintra. Recce’d ne scrisse, allora, in modo diffuso anche sul Blog del sito. Negli ultimi giorni, se ne è parlato, e scritto, moltissimo: ed eccovi tre qualificatissimi esempi.

Jacob Frenkel, chair of J.P. Morgan Chase International: “In fact, I think it is exactly the financial stability concerns that should encourage the Fed to raise rates,” Frenkel said.

New York Fed President William Dudley: easier financial conditions are a sign the transmission mechanism for monetary policy is impaired and the central bank must keep raising interest rates to get the desired market reaction.

Mohamed El-Erian, Allianz SE’s chief economic adviser: “We’re hearing more central bankers talk about the risk of financial instability, and they do care about it because it could undermine future growth.”



Nei due grafici che vedete qui sotto (già presentati ieri) si racconta la storia di queste “financial conditions” attraverso due indici (ne esistono decine): ma prima va spiegato COSA è un indice di “financial conditions”. Si tratta di un indice che combina numerosi indicatori dei mercati finanziari (nel caso della Federal Reserve di Chicago sono 105) che dovrebbero esprimere il grado di stress, di tensione sui mercati, nel senso più generale possibile. Un numero elevato di questo tipo di indice esprime, quindi, “mercati finanziari molto tirati” mentre un numero basso esprime condizioni di mercato molto “rilassate” ed “espansive”.

Oggi quale è il problema? E’ presto spiegato: i tre recenti rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve avevano nelle intenzioni (ovviamente) quella di risultare “restrittivi. E’ successo il contrario, come vedete sotto nel secondo grafico: i mercati hanno reagito, ci dice questo indice, in modo tale da rendere ancora più rilassate, accomodanti le “financial conditions”. L’opposto di quello che la Banca Centrale intendeva fare.

Fonte: FRED

Fonte: BBG

