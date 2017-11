Carige, Valtellinese e Bini Smaghi

Commento giornaliero di www.recce-d.com

E’ stata una settimana molto tormentata per le banche italiane, e questo fatto ci suggerisce di tornare ancora sul tema. Prendiamo spunto da ciò che scriveva ieri sul Corriere della Sera Lorenzo Bini Smaghi, con riferimento qui però alla Grande Crisi Finanziaria degli anni 2007-2009:

I banchieri hanno erogato credito facile, senza valutare in modo adeguato il rischio, e venduto prodotti sul mercato e ai singoli risparmiatori, senza spiegarne, ne talvolta capirne del tutto, la complessità. Perché l’hanno fatto? Perché questo era il modo più facile per ottenere gli alti rendimenti pretesi dagli azionisti. «Fin quando la musica suona, bisogna ballare» diceva nel 2007 Vikram Pandit, l’amministratore delegato di Citigroup, e gli altri annuivano. D’altra parte, chi non ballava, chi non sapeva cavalcare l’onda del credito facile, veniva mandato a casa, con la colpa di non essere all’altezza dei concorrenti. Il credito facile e i comportamenti al limite del lecito sono stati peraltro agevolati dalle condizioni finanziarie rese molto favorevoli prima della crisi, per effetto delle politiche monetare espansive, della normativa sempre più lasca e della vigilanza «leggera», soprattutto sull’altra sponda dell’Atlantico. Le autorità di vigilanza si sono trovate a far fronte ad un sistema finanziario sempre più ampio, più complesso e interconnesso, con strumenti spuntati e con pressioni crescenti per favorire l’auto-regolamentazione. Le richieste di rafforzarne i mezzi e la capacità di intervento sono rimaste inascoltate.