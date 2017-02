Buttiamo via la spazzatura!

Nessuno ha il potere di fermare questa ondata di novità, questa catena di eventi che cambia il panorama nel settore del risparmio

di Valter Buffo

9 feb 2017 ore 08:53

Avete forse letto, nel nostro contributo a SoldiOnline.it di ieri le parole del consigliere economico di Trump, Gary Cohn, come sono state riportate dal Financial Times venerdì 3 febbraio:

“We think it is a bad rule. It is a bad rule for consumers. This is like putting only healthy food on the menu, because unhealthy food tastes good but you still shouldn’t eat it because you might die younger.”

Ai nostri lettori che sono anche risparmiatori vogliamo però dire che c’è speranza di liberarsi dal cibo-spazzatura e in via definitiva. Quella in corso, senza mezzi termini, è una guerra aperta e globale, che mette di fronte da un lato le tradizionali catene di vendita di massa, le catene fabbrica-Rete, le catene che vendono ai Clienti prodotti come gli assicurativi (polizze vita) e i Fondi Comuni di Investimento, impacchettati per bene in una comoda “asset allocation a lungo termine”; e dall’altro tutto il Nuovo che viene avanti.

La Linea Maginot delle vecchie strutture è questa: “non è possibile investire in un altro modo”, si deve in un modo o nell’altro finire sulla asset allocation e sui Fondi Comuni di investimento. I fatti, e soprattutto i risultati dal 2000 in avanti, dimostrano che entrambe le affermazioni sono del tutto false. Ci sono molte altre strade che è possibile seguire e molti altri strumenti che si possono utilizzare. Nessuno, neppure Trump, ha il potere di fermare questa ondata di novità, questa catena di eventi che cambia il panorama nel settore del risparmio, ondata della quale noi vi aggiorneremo con sempre maggiore frequenza, anche attraverso la Home Page del sito nella sezione Disruption. Neppure Donald J. Trump ha il potere di fermare l’evoluzione del settore del risparmio in direzione di una maggiore trasparenza: questo perché non sarà possibile cancellare i titoli di prima pagina sulla Fiduciary Rule, che spiegano che cosa è e perché se ne parla. Finché non se ne parlava, tutto poteva andare avanti così, ma il pubblico, tutto il pubblico dei risparmiatori, ora sa che negli Stati Uniti si promuove una Legge che impone ai consulenti, ai promotori, ai bankers, di “mettere davanti a tutto l’interesse del Cliente”: evidentemente, fino ad oggi non lo hanno fatto.

CONCLUSIONE Recce’d oggi vi spiega le ragioni sui cui si basa la speranza di un mercato più trasparente dei servizi al risparmiatore

