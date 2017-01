Bond Banca Imi per il retail: attenzione alla tagliola

Non è stata di certo una giornata fortunata quella per l’esordio delle due nuove emissioni obbligazionarie di Banca Imi – una in euro e una in dollari – sul Mot

di Redazione Soldionline

27 gen 2017 ore 10:51

A cura di Lorenzo Raffo



Non è stata di certo una giornata fortunata quella per l’esordio delle due nuove emissioni obbligazionarie di Banca Imi – una in euro e una in dollari – sul Mot. La coincidenza infatti con un quadro assai negativo per i nostri titoli di Stato, con il Btp decennale salito a oltre il 2,2% di rendimento, ha tolto in parte “appeal” proprio al bond in euro, che non è riuscito a schiodare dai 99,05 di avvio dell’operazione, sebbene in questa fase sia il collocatore a fare inevitabilmente il prezzo, con volumi fra l’altro modesti.

I due bond sono così strutturati:

Valuta euro, tasso misto (con cedola pagabili posticipatamente il 25 gennaio di ogni anno, pari a: 2,7% per le prime tre cedole; tasso Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno “spread” pari allo 0,60% e con “cap” – valore massimo - pari al 2,7%, per le restanti cedole fino al rimborso) – scadenza 25/1/2027 – ammontare 300 milioni di euro – lotto minimo 1.000 euro – Isin XS1551929760.

Valuta dollaro Usa, tasso misto (con cedola pagabili posticipatamente il 25 gennaio di ogni anno, pari a: 3,75% per le prime tre cedole; tasso Us Libor a 3 mesi, maggiorato di uno “spread” pari all’1,5% e con “cap” – valore massimo - pari al 3,75%, per le restanti cedole fino al rimborso) – scadenza 25/1/2023 – ammontare 300 milioni di Usd – lotto minimo 2.000 Usd – Isin XS1555142568. Quest’ultimo è in collocamento a 99,6.

Attenzione a non farsi ingolosire dal taxsso fisso lordo dei primi tre anni. E’ vero che un 2,7% in euro e un 3,75% in dollari sono apparentemente interessanti, ma le loro quotazioni sul secondario risentiranno poi dell’intera struttura, cioè anche della parte a tasso variabile, penalizzata dalla “tagliola” rispettivamente al 2,7% e al 3,75%. Se si considera che oggi il Btp su scadenza dieci anni si è piazzato quasi al 2,24% e il Treasury Usa a 5 anni (non esiste un riferimento a 6 anni) al 2%, è chiaro come lo “spread” di rendimento appaia modesto, specialmente nel caso di quello in euro, valutando anche che gli Imi sono soggetti ad aliquota fiscale 26%.

Rispetto al nuovo Imi in euro può risultare più competitivo il vecchio Imi “Collezio Mc Ge26 Eur” (Isin XS1341083555), che riconosce il 3,1% per la cedola in pagamento ormai nel 2018 e che si trasforma poi in tasso variabile indicizzato Euribor 3 Mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,75%, per le restanti cedole fino a scadenza (26/1/2026), senza “cap”. Di quest’ultimo abbiamo già scritto nei giorni scorsi. La sua non trascurabilità volatilità conferma che anche il nuovo Imi subirà pressioni rialziste o ribassiste in funzione delle notizie sui tassi.

Il problema – lo ripetiamo – è quello del “cap”. Fino a ieri poteva sembrare un rischio lontano. Oggi lo è di meno, sebbene le variabili che condizionano in questi giorni i rendimenti reali dei Btp siano quasi solo legate alle prossime possibili elezioni nel nostro Paese. Ma non si speri che il fattore tassi non entri quanto prima in gioco Il vento sta realmente cambiando.

Un’ alternativa potrebbe essere rappresentata dall’investire quanto disponibile per quest’operazione (nel caso si scelga di collocarsi sull’euro) per metà sul nuovo Imi e per metà sul vecchio. In tal modo si affronterebbero le evoluzioni future dei mercati con due strutture parzialmente diverse.

