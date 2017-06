Bill Gross: mercati finanziari mai così fragili dal 2008

Le banche centrali hanno inondato il sistema di denaro a basso costo. Che, senza una crescita economica adeguata, ha gonfiato l’ennesima bolla finanziaria. Che prima o poi scoppierà.

di Marco Delugan

13 giu 2017 ore 14:04

Le banche centrali hanno inondato il sistema di denaro a bassissimo costo. Questo denaro è alla ricerca di impieghi remunerativi. E non trovandoli facilmente – anche le obbligazioni rendono poco di questi tempi – finisce col gonfiare le quotazioni dei mercati azionari. Che dopo otto anni di mercato toro sarebbero oggi in una situazione di grande fragilità, la peggiore dalla crisi finanziaria del 2008.



Lo ha dichiarato mercoledì 7 giugno Bill Gross, portfolio manager del Janus Global Unconstrained Bond Fund, durante una conferenza di Bloomberg Invest, a New York.



E ne ha scritto in questi giorni Sue Chang su Marletwatch.



“Gli investitori stanno pagando un prezzo troppo alto per i rischi che stanno correndo,” ha detto Gross, aggiungendo che “invece di comperare basso per vendere alto, state acquistano alto e incrociando le dita.”



Come accennato sopra, Gross vede la causa della crescita dei prezzi di molti asset nella politica monetaria espansiva, a cui però non ha corrisposto una adeguata crescita economica, e dove saranno i singoli risparmiatori e le banche a pagarne lo scotto.



“E’ stato pompato denaro nel sistema, e questo denaro, che ormai rende meno di zero, è andato alla ricerca di un porto sicuro. Non lo ha trovato nelle obbligazioni, che ormai rendono poco, ma nei titoli azionari che sono diventati sopravvalutati,” ha aggiunto Gross in una intervista separata rilasciata a Bloomberg Tv.







Non è da oggi che Gross critica l’operato delle banche centrali. Ne è stato un critico duro e coerente per molti anni.



Negli ultimi anni ha spesso parlato di possibili future crisi finanziarie.



Le sue profezie non si sono ancora realizzate: le quotazioni azionarie sono ancora in crescita e le obbligazioni, che teoricamente dovrebbero soffrire quando le azioni crescono, non stanno mostrando poi molti segni di essere in fase ribassista.



Ma le ultime dichiarazioni di Gross seguono da vicino le previsioni altrettanto apocalittiche di Marc Faber, che solo qualche giorno prima di Gross ha dichiarato che i mercati Usa sono nel mezzo di una gigantesca bolla.



“C’è una bolla in tutto, ” ha detto Faber.



Le azioni hanno superato un record dopo l’altro dopo l’elezione di Donald Trump a nuovo Presidente degli Stati Uniti. A spingere i mercati è stato l’ottimismo generato dalle promesse del nuovo Presidente di mettere in atto politiche più orientate alle imprese e alla crescita economica.



Ma anche se i timori sulla longevità di un mercato toro che dura da ormai più di otto anni stanno crescendo, e i pessimisti vedono paralleli tra la situazione attuale e quella che ha preceduto le crisi del 1987 e del 2008, ci sono altri analisti che la vedono diversamente.



Come Ryan Detrick, senior market strategist persso LPL Financial.



“All’inizio di settembre 1987, ha detto Detrick, le azioni erano cresciute del 40% su base annua. Lo S&P 500 è in crescita da molti anni, ma negli ultimi 2 e mezzo non è stato straordinario.”



Mentre tra il 1985 e il 1987 lo S&P 500 era cresciuto del 100%, negli ultimi due anni ad oggi, la crescita è stata del 20%.