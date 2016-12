Banche USA: quando è troppo, (non) è troppo

Che il settore tiri il fiato è fisiologico, salutare e benvenuto. Perché il rialzo partito sei mesi fa è davvero eccezionale: si pensi che le quotazioni dell’indice dei bancari sono salite talmente in orbita, da risultare distanti più del 30% rispetto alla media mobile a 200 giorni.

di Gaetano Evangelista

29 dic 2016 ore 09:36

Tre settimane fa, in questa sede, suggerivamo la concreta probabilità di una fase di consolidamento, per i finanziari americani, sulla scorta di un eccessivo scostamento rispetto al “percorso” suggerito dalla curva dei rendimenti: «C’è dunque la possibilità che i finanziari consolidino i progressi: cioè, inizino un processo di ridimensionamento relativo, a vantaggio di altri settori».

Quell’intervento in effetti è coinciso con un periodo di riflessione, innocuo perché perlopiù “laterale”, come amano dire gli analisti tecnici:

Che il settore tiri il fiato è fisiologico, salutare e benvenuto.

Perché il rialzo partito sei mesi fa è davvero eccezionale: si pensi che le quotazioni dell’indice dei bancari sono salite talmente in orbita, da risultare distanti più del 30% rispetto alla media mobile a 200 giorni.

La legge di gravità in teoria non ammette eccezioni: sulla Terra, tutto ciò che sale presto è attratto verso il basso. E il settore in questione non dovrebbe certo fare eccezione.

Una prospettiva storica permette di meglio apprezzare – o quantomeno, cogliere – l’eccezionalità del recente rialzo: dal 1995 in poi un decollo così verticale è stato sperimentato soltanto un’altra volta, nell’estate del 2009.

Anche allentando un pochino i parametri, si scopre come uno scostamento fra quotazioni del settore bancario e media mobile di lungo periodo, superiore al 25%, risulta sperimentato in sole tre circostanze: ad ottobre 1995, a febbraio 1997 e appunto ad agosto 2009.





Al di là dei movimenti di breve periodo, una simile escursione relativa testimonia la grande vitalità sottostante: se il settore riesce ad allontanarsi così tanto dal percorso medio, vuol dire che dispone di risorse sufficienti per progredire ulteriormente nei mesi successivi. In effetti i tre casi riscontrati sono sempre stati seguiti da nuovi miglioramenti, nel medio-lungo periodo.

Certo la casistica riscontrata è molto risicata e statisticamente insignificante; ma il messaggio di fondo appare chiaro: una volta completato il riallineamento, il settore finanziario USA potrà tornare a dettare legge e tendenza al resto del listino azionario.

A cura di Gaetano Evangelista (www.ageitalia.net e www.smartTrading.it)

