Banche italiane trattate in modo diverso? Certo!

E’ ovvio che le banche italiane in Europa hanno ricevuto un trattamento “differenziato” rispetto alle banche tedesche. E per molte, validissime, ragioni

di Valter Buffo

31 gen 2017 ore 09:01

Dell’intervista pubblicata ieri su La Repubblica in esclusiva, alla Responsabile Europea della Vigilanza, Danièle Nouy, ci hanno molto colpito soprattutto le domande: insistenti, ripetute, aggressive, e tutte ispirate da una “teoria del complotto”. Il complotto sarebbe quello descritto, nelle intenzioni del quotidiano, da queste domande:

• Non pensa che stia diventando asfissiante (la regolamentazione delle banche)?

• Cambiamo Paese. Il ministro dell'Economia italiano, Pier Carlo Padoan, e altri hanno accusato la vigilanza di opacità riguardo a Monte dei Paschi di Siena (MPS) in particolare, ma anche su altri casi. Come risponde?

• Ma la vigilanza non dovrebbe adottare un approccio più flessibile con le banche, proprio considerando i tempi e il quadro generale? O va bene essere ciechi?

• Ma non ci sono stati anche molto progressi, nel sistema bancario italiano? Secondo lei i derivati non sono pericolosi quanto i crediti inesigibili?

• Lei è stata accusata di avere un approccio più morbido con le banche tedesche - ad esempio con la famosa nota a piè di pagina negli stress test della scorsa estate - e, più in generale, di non considerare i derivati un elemento abbastanza rischioso. Negli stessi giorni delle comunicazioni su Mps, le richieste di capitale per Deutsche Bank sono state alleggerite. Come risponde a queste accuse?

• Eppure, alcuni sostengono che siate stati più accomodanti con determinate banche riducendo i livelli di capitale loro richiesti per quest'anno.

Ci colpisce questo tono, più da interrogatori che da intervista, così come ci colpisce, in negativo, l’atteggiamento dell’interrogante, che denuncia il “complotto” della Vigilanza europea per penalizzare le “nostre” banche. In questo caso è probabile che il giornalista si senta investito del compito di difendere i “legittimi interessi” degli italiani (tutta la popolazione) dal complotto internazionale. E commette così un errore madornale, perché fa esattamente l’opposto: mette tutti gli italiani in una prospettiva di ancora maggiore disagio, oltre a quello già sopportato. Attraverso atteggiamenti come questo, gli italiani che hanno perso decine e centinaia di miliardi a causa della cattiva gestione delle banche italiane da parte di italiani, su obbligazioni ed azioni, si rivolgono all’Europa chiedendo “ancora maggiore flessibilità” per quegli stessi amministratori che hanno prodotto il dissesto del sistema bancario. E’ la strada lungo la quale gli italiani si condannano a perdere tanti altri soldi, anche in futuro.

Continuare ad ingannare il pubblico dei risparmiatori, con atteggiamenti come questi, a nostro parere è gravissimo: e l’inganno risulta evidente fin dalla prima delle domande citate sopra, quella sulla “vigilanza asfissiante”. Beh … a giudicare da quello che è uscito anche ieri da Unicredit, proprio asfissiante non è stata, chiedere a Siena per conferme. Oppure il quotidiano La Repubblica chiede che si continui ancora a gestire le banche in Italia allo stesso modo?

