Azioni, meglio i mercati emergenti?

“Riteniamo che all'interno di titoli azionari globali, vi siano più opportunità nei mercati emergenti rispetto a quelli sviluppati”. Lo sostiene Thomas A. Nelson, Senior Vice President e Director of Investment Solutions di Franklin Templeton Solutions, sulla base delle tendenze economiche, della la flessibilità nella politica monetaria, dei fondamentali aziendali e delle valutazioni. Tuttavia, l’esperto non esclude volatilità nel breve periodo per i paesi emergenti, in attesa di capire quale sarà la linea politica adottata da Donald Trump.

In linea con le nostre aspettative del mercato dei capitali a lungo termine per le diverse asset class per i prossimi 5- 10 anni, riteniamo che all'interno di titoli azionari globali, vi siano più opportunità nei mercati emergenti rispetto a quelli sviluppati. Questa view riflette le tendenze economiche, la flessibilità nella politica monetaria, i fondamentali aziendali e le valutazioni a novembre 2016.

LEGGI ANCHE: 2017: Mercati Emergenti nuovi leader?



Tuttavia, nel breve termine, ci potrebbero essere turbolenze per i paesi emergenti, data la maggiore incertezza macroeconomica dovuta alla nuova amministrazione repubblicana statunitense. I principali indicatori economici nei mercati emergenti hanno mostrato un miglioramento, sia su base assoluta che rispetto ai mercati sviluppati. Al contrario, tali indicatori hanno mostrato notevole rallentamento dei mercati sviluppati verso la fine del 2016. Ad esempio, gli indicatori economici guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) sono stati più forti per i mercati emergenti rispetto a quelli dei paesi sviluppati. La combinazione di tassi di interesse positivi e di inflazione positiva, anche se bassa, ci ha portato a concludere che le banche centrali dei mercati emergenti hanno una maggiore flessibilità nella politica monetaria di molti paesi dei mercati sviluppati. A nostro avviso, le banche centrali dei mercati sviluppati sono più vincolate e hanno in gran parte esaurito i loro strumenti operativi. Le promesse e le proposte politiche dichiarate da Donald Trump durante la campagna elettorale, come il protezionismo commerciale, possono comportare rischi verso i mercati emergenti, ma al momento della stesura queste politiche dovranno superare il sistema dei checks and balances (pesi e contrappesi) del Congresso statunitense, anche con un Senato e una Camera dei rappresentanti controllato dai repubblicani. Il percorso dei fondamentali aziendali si è discostato per il periodo di 12 mesi chiuso al novembre 2016, e vediamo questa tendenza continuare.



I fondamentali delle società dei paesi emergenti sono stati in linea generale scarsi, ma stabili, mentre i fondamentali dei paesi sviluppati sono peggiorati. In termini generali, le società emergenti hanno dimostrato un miglioramento, pur partendo da una base molto bassa, secondo molti parametri fondamentali, tra cui la crescita dei ricavi, la crescita degli utili e la revisione degli utili.



Dal punto di vista di valutazione, le azioni dei mercati emergenti hanno avuto valutazioni significativamente più basse di una serie di misure chiave, tra cui prezzo-vendita (P/S), prezzo-valore contabile, price-to-cash earnings, e rapporti prezzo-utili (P/E) trailing e forward a metà novembre 2016. Dato il maggiore livello di riacquisto azionario nei mercati sviluppati, riteniamo che i rapporti P/S forniscano la misura più potente di valore. Sulla base della nostra analisi, i guadagni per i mercati sviluppati sono stati guidati in gran parte dall'espansione dei rapporti P/E, piuttosto che dalla crescita degli utili.